Sommarjobb på Power
Onepartnergroup Ggvv AB / Lagerjobb / Vaggeryd Visa alla lagerjobb i Vaggeryd
2026-01-28
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Ggvv AB i Vaggeryd
, Gnosjö
, Jönköping
, Värnamo
, Gislaved
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att sommarjobba inom lager? Då kan du vara den vi söker efter!
Nu börjar sommaren närma sig och vi söker dig som har möjlighet att jobba under sommaren hos vår kund Power i Skillingaryd. Arbetet kommer förekomma på dag- och kvällstid, med byte av skift varannan vecka dvs. 2-skift. Jobbet avser säsongsarbete under sommaren, men upplärningen kommer att erbjudas i form av deltidsarbete under våren med stora möjligheter att fortsätta även till hösten.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Lagret består av flera olika avdelningar och då vi samarbetar med samtliga avdelningar kan dina arbetsuppgifter inkludera varierande sysslor inom logistik och lager. Främst kommer det vara orderplock och truckkörning. Det är en dynamisk och varierande roll där du alltid har möjlighet att lära dig nya saker och utvecklas. Upplärningen kan komma att ske i form av deltidsarbete, där du i vår kommer få chansen att arbeta vid behov för bli mer bekväm i rollen. Det finns även utvecklingsmöjligheter för dig som är student som till sommaren ska ta examen, då tjänsten öppnar upp för goda möjligheter till förlängning i höst.
Vem söker vi efter?
Vi söker dig som är engagerad, effektiv och har en noggrannhet som får jobbet att bli både roligt och givande. Du trivs med att arbeta självständigt och har en naturlig talang för samarbete med dina kollegor.Kvalifikationer för tjänsten är följande:
Minst 18 år gammal
Körkort B och tillgång till bil
Hantera svenska i tal och skrift
Lagervana och truckkort är meriterande
Övrig information:
Placeringsort: SkillingarydArbetstid: 2-skift, måndag till fredag
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning. Vi kommer meddela dig inom 3 veckor om du har gått vidare till nästa steg i processen. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Kandidatansvarig/Researcher Kelly Le på mejlen Kelly.le@onepartnergroup.se
. Vi ser framemot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onepartnergroup Ggvv AB
(org.nr 556843-2230) Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Ida Syrén ida.syren@onepartnergroup.se Jobbnummer
9709463