Sommarjobb Kylen Klädesholmen
Fram Bemanning AB / Restaurangbiträdesjobb / Tjörn Visa alla restaurangbiträdesjobb i Tjörn
VI SÖKER FÖR KUNDSRÄKNING - SOMMARJOBBARE 2026
Vi tycker att du som jobbar i branschen förtjänar en bättre och roligare arbetsplats och en arbetsgivare som verkligen bryr sig om dig. Där du får möjligheten att utvecklas, både personligt och yrkesmässigt och där gemenskap, yrkesstolthet, personalfester och familjekänsla är drivkraften.
Låter det bra? Vi tänkte väl det. Välkommen med din ansökan
VEM VI SÖKER:
Köksbiträden, runners och diskare
Vi söker dig som vill köra din första eller andra säsong inom restaurang.
Anpassar sig snabbt till rutiner och miljöer.
En teamspelare med social kompetens.
Har rätt inställning och ser den som en viktig del av jobbet.
Nyfiken och taggad på att lära dig nya saker.
Ingen erfarenhet krävs.
HUR DET FUNGERAR:
Vi rekryterar sommarjobbare till Restaurang Kylen på Klädesholmen
Gäller sommarsäsongen 2026 juni - augusti
Du måste ha eget boende i närheten av Klädesholmen
Vi utbildar er på plats
VI ERBJUDER
Inget tjafs. Vi lovar dig ärlighet och att inte bråka om sånt som är självklart.
Riktigt härlig sommar på en kustpärla
Lön och villkor enligt avtal
VILKA ÄR FRAM BEMANNING?
FRAM är ett personligt bemanningsföretag som specialiserar sig på hotell- och restaurangbranschen. Vi är övertygade om att arbeta med mat och dryck är ett av de roligaste jobben som finns. Vi har framgångsrikt etablerat oss i Göteborg, Malmö och Stockholm. Vår målsättning är att vara den bästa arbetsgivaren i branschen, med fokus på transparens, ärlighet och en positiv arbetsmiljö.
Vi är flera hundra anställda och fortsätter att växa. Våra kunder är allt från lokala kvarterskrogar till stora hotellkedjor och företagsrestauranger. Vi väljer noggrant vilka vi samarbetar med för att säkerställa att du får arbeta på bra arbetsplatser med go stämning.
ANSÖKAN
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt på personlig lämplighet och intervjuer sker löpande.
Boende på eller i närheter av Tjörn är ett måste
Start: Enligt överenskommelse.
Övriga villkor enligt rådande kollektivavtal.
