Sommarjobb kallkök tom 30/9
Lojoma AB / Kockjobb / Haninge Visa alla kockjobb i Haninge
2026-07-13
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Köksbiträde -preppen-den som vet vet
Vi behöver nu bli fler.
Är du en kreativ och noggrann kallskänka som trivs i en vacker skärgårdsmiljö? Då kan detta vara den perfekta tjänsten för dig! Gålö Havsbad är en populär destination som erbjuder en unik matupplevelse i en avslappnad atmosfär. Denna tjänst ger dig möjligheten att vara en del av ett engagerat team och skapa minnesvärda smakupplevelser för våra gäster.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Som köksbiträde hos oss kommer du att ha en central roll i köket. Dina arbetsuppgifter inkluderar att förbereda och tillaga kalla rätter och lättare varma rätter såsom sallader, förrätter, smörgåsar och desserter. Du kommer att ansvara för att maten håller högsta kvalitet och en tilltalande presentation. Arbetet utförs med färska och säsongsbetonade råvaror och du spelar en viktig roll i att säkerställa god hygien och ordning i köket. Samarbetet med övrig kökspersonal och serveringspersonal är även en viktig del av rollen, liksom att vara involverad i skapandet och utvecklandet av nya kreativa rätter.
Tjänsten är 50% efter överenskommelse
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som köksbiträde eller motsvarande utbildning.
Är noggrann, kreativ och har ett öga för detaljer.
Har god kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll.
Kan arbeta effektivt i ett högt tempo och är stresstålig.
Är en teamspelare med utmärkt kommunikationsförmåga.
Är flexibel och kan arbeta dagtid, kvällar och helger.
Vi erbjuder:
En fantastisk arbetsplats i en vacker skärgårdsmiljö.
Möjlighet att utveckla dina färdigheter och kreativitet.
Ett positivt och engagerat team att arbeta tillsammans med.
Kollektivavtal
Säsongsanställning med start snarast och avslut i september.
Ansökan sker enbart digitalt via vår hemsida: https://galohavsbad.se/om-oss/jobba-pa-galo/
Gålö Havsbad är en resort 35 min söder om Stockholm, som ligger i ett vackert natureservat med vandringsleder och stor strand runt hörnet. Hit kommer våra gäster för att bo på vår fyrstjärninga camping, i stugor och glampingtält-för att konferens och kickoff i någon av våra tre konferenslokaler.
Vi har öppet maj till september. Det har varit samma ägare sedan 2004, har självklart kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lojoma AB
(org.nr 556671-9653)
Skälåkersvägen 11 (visa karta
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137 96 GÅLÖ Arbetsplats
Gålö Havsbad Kontakt
Maria Jonasson maria@galohavsbad.se Jobbnummer
10000722