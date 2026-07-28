CE Lastbilschaufför inom Livsmedel
Tapios Service AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-07-28
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CE-chaufför sökes till livsmedelsdistribution – utgångspunkt Göteborg.
Tapios Service AB expanderar och söker nu en CE-chaufför till ett uppdrag inom livsmedelsdistribution.
Vi är ett mindre bemanningsföretag inom transport där vi fokuserar på kvalitet, ansvar och långsiktiga samarbeten. Hos oss är rätt inställning, noggrannhet och bra kommunikation viktigt.
Du blir anställd av Tapios Service AB och arbetar på uppdrag hos vår kund inom livsmedelstransport hos ICA.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Arbetsdagen startar med att du hämtar fordonet och kör till ICAs lager i Kungälv. Där lastar du bil och släp med kolonial- och kylvaror på vagnar och pall. Lastning sker med truck.
Körningarna går främst mot:
Skövde med omnejd
Karlstad med omnejd
andra orter enligt planering
Arbetstiderna kan variera eftersom uppdraget är inom livsmedelstransport. Det kan förekomma tidiga starter, längre dagar och olika körscheman beroende på behov.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är ansvarstagande, serviceinriktad och trygg bakom ratten. Du ska kunna arbeta självständigt, passa tider och ha god förståelse för kundkontakt och leveranssäkerhet.
Du behöver ha:
• CE-körkort
• giltigt YKB
• giltigt förarkort
• svenska i tal och skrift
• god samarbetsförmåga
• bra inställning och hög ansvarskänsla
Meriterande
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av att köra bil och släp
• erfarenhet av livsmedelstransport
• truckkort, har du rätt profil men saknar truckkort kan vi hjälpa till med det.
Vi erbjuder
Hos Tapios Service AB får du en seriös arbetsgivare med nära kontakt, ordning och tydliga förväntningar.
Vi erbjuder:
• lön enligt avtal
• pension och försäkringar
• ett stabilt uppdrag inom livsmedelstransport
• möjlighet att bli en viktig del av ett växande företagSå ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och en kort beskrivning av dig själv.
Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: Ansokan@tapiosservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tapios Service AB
(org.nr 559284-4509)
415 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10014488