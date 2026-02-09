Sommarjobb inom grönyteskötsel
Montico HR Partner AB / Trädgårdsodlarjobb / Linköping Visa alla trädgårdsodlarjobb i Linköping
Vill du ha ett aktivt och varierande sommarjobb utomhus? Nu söker vi, för en av våra kunders räkning, flera sommarjobbare inom grönyteskötsel!Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Som sommarjobbare inom grönyteskötsel arbetar du med att hålla parker, bostadsområden och andra utemiljöer välskötta och trivsamma. Arbetsuppgifterna kan variera och inkluderar bland annat:
• Gräsklippning och trimning
• Ogräsrensning och plantering
• Häckklippning och enklare beskärning
• Skötsel av rabatter och grönytor
Praktisk information
Period: Sommararbete under juni, juli och augusti
Omfattning: Heltid, dagtid
Placering: Linköping
Lön: Enligt gällande kollektivavtal
Vi söker dig som
• Gillar att arbeta utomhus i alla väder
• Är ansvarstagande, noggrann och har god arbetsmoral
• Trivs med fysiskt arbete
• Kan arbeta självständigt såväl som i team
• Tidigare erfarenhet av grönyteskötsel är meriterande men inget krav - rätt inställning är viktigast!
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
