Sommarjobb i Visby Frozen Yoghurt
2026-01-18
Vill du ha ett kul sommarjobb där du får träffa människor, tjäna egna pengar och jobba mitt i sommarpulsen?
Vår frozen yoghurt-butik i Visby söker nu glada och drivna ungdomar till sommarsäsongen 2026.
Det här är ett perfekt jobb för dig som kanske söker ditt första (eller andra) jobb. Du får lära dig kundservice, kassa, servering av frozen yoghurt och hur man jobbar i team. Tempot kan vara högt under soliga dagar - men vi hjälper varandra och har kul på jobbet.
Vi söker dig som:
Är glad, social och tycker om att möta människor
Vill lära dig och ta ansvar
Kan jobba både vardagar och helger
Behärskar svenska i tal
Erfarenhet är inget krav
Vi erbjuder:
Ett roligt och tryggt sommarjobb
Introduktion och stöd på plats
Ett härligt team i centrala Visby
Personalboende kan ordnas vid behov
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: uno@wallersrestaurang.se
Arbetsgivare Florens Visby AB
Wallers plats 7A
621 56 VISBY
Honeycomb - Frozen Yoghurt
