Sommarjobb i Visby Frozen Yoghurt

Florens Visby AB / Butikssäljarjobb / Gotland
2026-01-18


Vill du ha ett kul sommarjobb där du får träffa människor, tjäna egna pengar och jobba mitt i sommarpulsen?
Vår frozen yoghurt-butik i Visby söker nu glada och drivna ungdomar till sommarsäsongen 2026.
Det här är ett perfekt jobb för dig som kanske söker ditt första (eller andra) jobb. Du får lära dig kundservice, kassa, servering av frozen yoghurt och hur man jobbar i team. Tempot kan vara högt under soliga dagar - men vi hjälper varandra och har kul på jobbet.
Vi söker dig som:
Är glad, social och tycker om att möta människor

Vill lära dig och ta ansvar

Kan jobba både vardagar och helger

Behärskar svenska i tal

Erfarenhet är inget krav

Vi erbjuder:
Ett roligt och tryggt sommarjobb

Introduktion och stöd på plats

Ett härligt team i centrala Visby

Personalboende kan ordnas vid behov

Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: uno@wallersrestaurang.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Florens Visby AB (org.nr 556781-3877)
Wallers plats 7A (visa karta)
621 56  VISBY

Arbetsplats
Honeycomb - Frozen Yoghurt

Jobbnummer
9690107

