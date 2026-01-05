Sommarjobb i Folktandvården
2026-01-05
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Folktandvården, Region Jönköpings län
Sommarjobb - en möjlighet för dig att lära känna oss, och för oss att lära känna dig!
Studerar du till tandläkare, tandsköterska eller tandhygienist och vill testa på att jobba hos oss på Folktandvården Region Jönköpings län? Nu finns möjligheten att sommarjobba hos oss. Varmt välkommen med din ansökan.
Rollen som sommarjobbare
Att sommarjobba hos oss innebär att du får möjlighet att se och prova dina teoretiska kunskaper i praktiken utifrån dina individuella förutsättningar och utifrån anställningsavtal som tandvårdsbiträde. Studerar du till tandläkare och har slutfört termin 9? Då finns möjligheten att söka jobb som tandläkare med tillfällig legitimation.
Din blivande arbetsplats
Vi erbjuder dig ett sommarjobb på någon av våra 26 allmäntandvårds-kliniker runtom i regionen. Varje klinik hör till ett arbetsområde med fler tillhörande kliniker. Under ett sommarjobb hos oss kan du därför få möjligheten att jobba på fler arbetsplatser under en och samma sommar.
På våra kliniker är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter, unga, gamla, friska och sjuka, den bästa vård vi kan ge. Vi lär av varandra för att ständigt utveckla kompetens och kvalitet och vi försöker att hålla oss uppdaterade i vad som händer i tandvården runt om oss. Vi tror på individens ansvar för sig själv och gruppen och med mycket skratt och humor har vi bra verktyg för en god social arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-01-05Profil
Vi söker dig som studerar till tandläkare, tandsköterska eller tandhygienist som är nyfiken på en framtid som medarbetare hos oss.
Vi tror att du är nyfiken, lyhörd och intresserad av att lära mer. I din vardag kommer du att möta patienter i alla åldrar, och med olika bakgrunder. Vi vet att det är viktigt att man trivs på sin arbetsplats, både för medarbetare och patienter. Därför är gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet på kliniken. Som person tror vi att du är trygg, kvalitetsmedveten och riktig lagspelare. Vi tror att du har goda kunskaper i svenska språket i tal- såväl som skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta HR-partner Nahal Mehrnoush Putsén, nahal.mehrnoushputsen@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Observera att vi i denna rekrytering har tagit bort det personliga brevet. Du får istället besvara några frågor som är aktuella för tjänsten. När du svarar på frågorna, var ärlig i dina svar och hjälp oss att förstå varför just du är rätt för oss.
Vi önskar även att du bifoga ditt CV med din ansökan.
Alla sommarjobbsansökningar går via denna ansökan, oavsett vilket odontologiskt yrke du studerar till.
Sista ansökningsdag är den 15 februari 2026. Varmt välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
Vi är nära 700 medarbetare på 37 kliniker spridda över hela Jönköpings län. Vår verksamhet kännetecknas av styrkan i det nära samarbetet mellan allmäntandvård och specialisttandvårdens samtliga specialiteter.
Vi ser mångfald som en styrka och något vi eftersträvar på alla våra arbetsplatser. Våra medarbetares bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar vår verksamhet. Tillsammans är vi en stor kraft.
Mer information om Folktandvården hittar du www.rjl.se/folktandvarden
Du hittar oss även på Facebook, Linkedin och Instagram. Så ansöker du
