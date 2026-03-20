Sommarjobb - IT Support
Vi söker nu en serviceinriktad och teknikintresserad sommarjobbare inom IT-support i Linköping åt en av våra kunder. Tjänsten passar dig som studerar IT eller har ett stort tekniskt intresse och vill skaffa dig praktisk erfarenhet under sommaren.Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Som IT-support under sommaren arbetar du med att ge användarstöd och lösa tekniska problem. Du blir en del av ett team som ansvarar för att IT-miljön fungerar smidigt för verksamheten.Dina arbetsuppgifter
Ge support till användare via telefon, mejl och ärendehanteringssystem
Felsökning av datorer, system och kringutrustning
Installation och konfigurering av hårdvara och mjukvara
Hantering av användarkonton och behörigheter
Dokumentation av ärenden och lösningar
Stöd vid enklare IT-relaterade projektKvalifikationer
Pågående utbildning inom IT eller motsvarande kunskaper
Grundläggande kunskaper i Windows och Office 365
God datorvana och tekniskt intresse
Goda kunskaper i svenska och engelska
Problemlösningsförmåga och servicekänsla
Meriterande
Erfarenhet av IT-support eller helpdesk
Kunskap om nätverk, Active Directory eller liknande
Erfarenhet av ärendehanteringssystem
Om dig
Du är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att hjälpa andra. Du har ett pedagogiskt sätt och kan förklara tekniska problem på ett enkelt sätt. Du trivs både med att arbeta självständigt och i team.
Om anställningen
Anställningsform: Sommarjobb
Placering: Linköping
Arbetstider: Dagtid
Period: Under sommaren enligt överenskommelse
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
https://meetastudent.com/
582 25 LINKÖPING
