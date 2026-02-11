Sommarjobb - Aktivitetsledare
2026-02-11
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
Är du en ledstjärna för unga? Vill du bidra med trygghet och gemenskap i våra bostadsområden under sommaren? Sök då jobbet som aktivitetsledare hos oss på Kopparstaden.
Du kommer att arbeta i våra bostadsområden Järnet, Norslund, Bojsenburg och Herrhagen med barn och ungdomar i åldrarna 6-15 år. Dina huvudsakliga uppgifter är att tillsammans med kollegor utifrån önskemål planera, leda och genomföra aktiviteter i områdena. Exempel på aktiviteter är brännboll, spelkvällar, lekar etc.
Arbetstider
Eftermiddag/kväll måndag till torsdag från mitten på juni till mitten på augusti (15/6-14/8).
Önskvärda kvalifikationer:
B-körkort
Treårigt gymnasium
Arbetslivserfarenhet från t ex annat sommarjobb.
Goda kunskaper att både på svenska och engelska uttrycka dig i tal. Kan du fler språk är det meriterande.
Tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är meriterande (kanske studerar du till fritidsledare/fritidspedagog/lärare)Publiceringsdatum2026-02-11Dina personliga egenskaper
Du är en självständig, ansvarsfull och kreativ person som gillar att jobba med barn och ungdomar.
Du tycker om att samarbeta med andra, är flexibel och kommunikativ.
Stor vikt kommer att ligga vid dina personliga egenskaper.
Bra att veta
Om du blir erbjuden att arbeta som aktivitetsledare så behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, eftersom du kommer arbeta med barn och ungdomar. Du kan läsa mer och beställa ett utdrag ur belastningsregistret på följande sida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Sista ansökningsdag 15 mars. Urval kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Marianne Moberg Norell tel. 023-45818
Se alla våra sommarjobb på https://www.kopparstaden.se/om-oss/jobba-hos-oss/sommarjobb
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kopparstaden AB
Västermalmsvägen 26
791 19 FALUN
9735448