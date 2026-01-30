Sommarjobb - Administrativ fastighetsförvaltare
Vattenfall AB / Fastighetsskötarjobb / Solna Visa alla fastighetsskötarjobb i Solna
2026-01-30
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB distribuerar el till hushåll, företag och samhälle - dygnet runt året om. Vårt elnät är över 12 000 mil långt och vi distribuerar el till nästan 900 000 kunder. Vi bygger, driver, underhåller och investerar i vårt elnät för att du som kund ska få en tillförlitlig leverans.
Läs mer om oss på https://www.vattenfalleldistribution.se/om-oss/
Om rollen
Är du student och vill använda dina kunskaper och idéer för att vara med och påverka utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle? Då borde du söka ett sommarjobb hos oss!
Sommarjobben på Vattenfall är en möjlighet för dig som student att få erfarenhet och en inblick i hur det är att arbeta på ett stort svenskt energibolag. På Vattenfall jobbar vi för att alla ska kunna välja fossilfria sätt att transportera, producera och leva. Du kommer få träffa människor med olika erfarenheter som kan bidra till din utveckling och ditt nätverk. Du som har sommaruppehåll från pågående studier kan söka ett sommarjobb hos oss. Vi ser fram emot din ansökan!
Vattenfall Eldistribution söker nu en administrativ fastighetsförvaltare. Här blir du del av en grupp som arbetar med att bedriva ekonomisk- och juridisk fastighetsförvaltning på Eldistributionsägda fastigheter.
Anställningen går ut på att uppdatera och kartlägga digital information av fastighetskaraktär. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Scanna och ladda upp dokument i geografiska system
Registrera information om vägföreningar och samfälligheter
Hantera digitala filer, fastighetsinformation samt fysiska papper
Genom det här sommarjobbet får du möjlighet att se fastighetsförvaltning i praktiken, förstå hur ett av Sveriges största elnätsbolag förvaltar sina fastigheter, lära sig hantera omfattande dokumentation samt hantera kartsystem. Du får prova på arbetslivet inom samhällsplanering, markförvaltning och fastighetsförvaltning.
KravspecifikationPubliceringsdatum2026-01-30Bakgrund
Du läser idag en eftergymnasial utbildning, gärna inom samhällsplanering, samhällsbyggnad eller lantmäteri.
Du har god dator- och systemvana.
Du har tidigare arbetat i kartsystem.
Du har kunskaper i fastighetsrätt, anläggningslagen, PBL etc.
Du har flytande kunskaper i svenska i tal och skrift.
Tidigare arbete i Excel är meriterande.
Vi söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och på ett självständigt sätt kan strukturera, planera och driva ditt arbete framåt. Du har lätt för att anpassa dig när förutsättningar förändras och kan snabbt skifta perspektiv eller arbetsmetod vid behov.
Ytterligare information
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Alexandra Donners Muhammed, alexandra.donnersmuhammed@vattenfall.com
. Vill du veta mer om själva rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Amanda Pehrson, amanda.pehrson@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för sommarjobbet är Anne-Marie Sjöbohm (Akademikerna), Jan-Olof Eriksson (Unionen), Ulf Tengman (SEKO), Christian Ericsson (Ledarna). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Tjänsten är placerad i Solna och kommer pågå mellan 1 juni till 28 augusti 2026.
Så här ansöker du
Förbered ett CV; i ditt CV är det viktigt att det tydligt framgår utbildning, relevanta erfarenheter och bostadsort. Inga ansökningar tas emot via mail.
Låter detta som ett sommarjobb för dig? Vi ser fram emot din ansökan senast den 22 februari 2026!
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Solna - Vattenfall Jobbnummer
9715348