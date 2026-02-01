Sommar & Extrapersonal, Norrköping Partyland
Älskar du fest, ballonger och att sprida glädje?
Partyland söker en festlig kollega som älskar kunder, kreativitet och magiska stunder!
Vi söker dig som:
Är 18 år eller äldre
Kan hoppa in med kort varsel, på förmiddagar, kvällar och helger
Vill jobba extra mer under sommaren, semestrar och högtider, men inga fasta timmar - du jobbar vid behov
Är flexibel, självgående och stresstålig
Studerar 100% vid sidan om på universitetet då det passar bäst till tjänsten
Dina superkrafter:
Jobba med massor av ballonger - dekorationer, events och magiska kundupplevelser
Sprida wow-känsla och service i världsklass
Växla mellan lugnt tempo och hög fart utan att tappa leendet
Vi erbjuder:
Ballongutbildning - ingen erfarenhet krävs!
Vara del av ett kreativt, roligt team
Chansen att jobba i ett företag där varje dag är lite magisk
Meriterande:
B-körkort & bil (för roliga uppdrag hos kunder!)
Ansök idag och bli en del av vår magiska ballongvärld!
Start: Vid överenskommelse! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Sänd CV & Personligt brev
E-post: tl.norrkoping@partyland.party Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Sommar personal". Arbetsgivare Brunas Partytillbehör AB
(org.nr 556816-6903)
Repslagaregatan 18 (visa karta
)
602 32 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Partyland Kontakt
Butikschef
Fredrika Beisland 011189040 Jobbnummer
9715818