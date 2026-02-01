Sommar & Extrapersonal, Norrköping Partyland

Brunas Partytillbehör AB / Butikssäljarjobb / Norrköping
2026-02-01


Älskar du fest, ballonger och att sprida glädje?
Partyland söker en festlig kollega som älskar kunder, kreativitet och magiska stunder!
Vi söker dig som:
Är 18 år eller äldre

Kan hoppa in med kort varsel, på förmiddagar, kvällar och helger

Vill jobba extra mer under sommaren, semestrar och högtider, men inga fasta timmar - du jobbar vid behov

Är flexibel, självgående och stresstålig

Studerar 100% vid sidan om på universitetet då det passar bäst till tjänsten

Dina superkrafter:
Jobba med massor av ballonger - dekorationer, events och magiska kundupplevelser

Sprida wow-känsla och service i världsklass

Växla mellan lugnt tempo och hög fart utan att tappa leendet

Vi erbjuder:
Ballongutbildning - ingen erfarenhet krävs!

Vara del av ett kreativt, roligt team

Chansen att jobba i ett företag där varje dag är lite magisk

Meriterande:
B-körkort & bil (för roliga uppdrag hos kunder!)

Ansök idag och bli en del av vår magiska ballongvärld!
Start: Vid överenskommelse!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Sänd CV & Personligt brev
E-post: tl.norrkoping@partyland.party

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Sommar personal".

Arbetsgivare
Brunas Partytillbehör AB (org.nr 556816-6903)
Repslagaregatan 18 (visa karta)
602 32  NORRKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Partyland

Kontakt
Butikschef
Fredrika Beisland
011189040

Jobbnummer
9715818

