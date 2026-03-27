SoMe manager
Taysta AB / Marknadsföringsjobb / Uppsala Visa alla marknadsföringsjobb i Uppsala
2026-03-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Taysta AB i Uppsala
, Stockholm
, Västerås
, Gävle
, Örebro
eller i hela Sverige
Vi söker efter en passionerad sociala media användare som älskar mat och dryck!
Taysta arrangerar mat och dryckesprovningar på bl.a restauranger, hotell och företagslokaler runt om i landet. På hemsidan Taysta.se hittar du spännande artiklar om mat och dryck.
Som person är du en glädjespridare som älskar sociala media. Du är aktiv på olika platformar och vet hur du ska driva engagemang och skapa en intresse. Du är kreativ, "tänker utanför boxen" och har ett öga för detaljer.
Som SoMe manager bär du ansvar för skapande av copy och material, redigering av diverse material som bilder och film samt sätta ihop innehåller och anpassa till olika platformar. Planering, schemaläggning och uppföljning med rapporter.
Vi söker dig som är redo att vara med och utveckla spännande innehåll. I gengäld erbjuder vi dig stora utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö. I ett växande företag erbjuds en lärorik vardag med stimulerande möjligheter till personliga framsteg och lärdom kring ämnet dryck. Vi kommer garanterat att utmana dig!
Märk din ansökan med ämnet: SoMe Uppsala.
• Editing
• Copywriting
• Marknadsföring
Arbetslivserfarenhet
• 2-4 års erfarenhet
Meriterande
• Utbildning inom mat och dryck
• Medie- och kommunikationsvetenskap
Om Taysta
Taysta är mötesplatsen för gastronomiälskare. Vår vision är att samla branschen på ett och samma ställe; kockar, krögare, bryggare och dryckesexperter, och tillsammans skapa nya och unika mat- och dryckesupplevelser. Taysta är ett innovationsinitiativ av restaurangbranschen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: arbete@taysta.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taysta AB
(org.nr 559013-5736)
Vaksalagatan 6 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Taysta Jobbnummer
9825218