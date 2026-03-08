Sollentuna - Rad på helger samt vikarie
2026-03-08
Personlig assistent sökes - Fasta pass på helger samt vikarie
Vi söker dig som är lyhörd, lugn, lojal och engagerad, gärna med erfarenhet av yrket som personlig assistent. Passar utmärkt till den som studerar och vill ha arbete på helgerna.
Om arbetsplatsen
Här skapar vi tillsammans en atmosfär som anpassas efter min dagsform, där både arbetsglädje och omtanke får ta plats. Det är en lugn och trivsam miljö där samarbete och tillit är viktigt, och där vi uppskattar humor och ett öppet klimat. Teamet består av ett fantastiskt gäng där alla trivs tillsammans.Publiceringsdatum2026-03-08Om tjänsten
Tjänsten ligger på helgpass - 10.00-23.00 (Två söndagar, en lördag och ledig tredje helgen)
Vem är jag
Jag är en person som gillar att ha ett levande och varierat liv. Konserter, fika, heminredning och resor är några av mina intressen, och jag älskar spontana utflykter - särskilt roadtrips. Film är också något jag tycker om, och mina aktiviteter kan variera över tid.
Jag lever med en CP-skada och GAD (generaliserat ångestsyndrom), vilket gör att jag behöver stöd i olika former i min vardag, inklusive viss hjälp med hygien.
Vem vi tror att du är
Vi söker en kvinna i åldern 30-50 år som:
• Är lugn, inkännande och pålitlig
• Tycker om att laga mat
• Gärna är praktisk och lösningsorienterad
• Har körkort (meriterande men inget krav)Arbetsuppgifter
Som assistent hos mig kommer du att stötta i bland annat:
• Viss hjälp vid av- och påklädning
• Personlig hygien
• Matlagning och hushållssysslor
• Inhandling och ärenden
• Övrig handräckning vid behov
Låter det intressant? Skicka in din ansökan!
För att trivas och växa i yrket som personlig assistent krävs en välgrundad människosyn om alla människors lika värde, mod, engagemang och en vilja att göra skillnad för någon annan. God självkännedom, lyhörd och flexibilitet är också viktiga egenskaper.
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aberia AB
(org.nr 559084-9583), https://www.aberia.se
Bältvägen (visa karta
)
191 33 SOLLENTUNA Arbetsplats
Aberia Personlig Assistans Kontakt
Anno Paananen anno.paananen@aberia.se Jobbnummer
