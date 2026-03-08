Sollentuna - Rad på helger samt vikarie

2026-03-08


Personlig assistent sökes - Fasta pass på helger samt vikarie

Vi söker dig som är lyhörd, lugn, lojal och engagerad, gärna med erfarenhet av yrket som personlig assistent. Passar utmärkt till den som studerar och vill ha arbete på helgerna.

Om arbetsplatsen

Här skapar vi tillsammans en atmosfär som anpassas efter min dagsform, där både arbetsglädje och omtanke får ta plats. Det är en lugn och trivsam miljö där samarbete och tillit är viktigt, och där vi uppskattar humor och ett öppet klimat. Teamet består av ett fantastiskt gäng där alla trivs tillsammans.

2026-03-08

Om tjänsten
Tjänsten ligger på helgpass - 10.00-23.00 (Två söndagar, en lördag och ledig tredje helgen)

Vem är jag

Jag är en person som gillar att ha ett levande och varierat liv. Konserter, fika, heminredning och resor är några av mina intressen, och jag älskar spontana utflykter - särskilt roadtrips. Film är också något jag tycker om, och mina aktiviteter kan variera över tid.

Jag lever med en CP-skada och GAD (generaliserat ångestsyndrom), vilket gör att jag behöver stöd i olika former i min vardag, inklusive viss hjälp med hygien.

Vem vi tror att du är

Vi söker en kvinna i åldern 30-50 år som:

• Är lugn, inkännande och pålitlig

• Tycker om att laga mat

• Gärna är praktisk och lösningsorienterad

• Har körkort (meriterande men inget krav)

Arbetsuppgifter
Som assistent hos mig kommer du att stötta i bland annat:

• Viss hjälp vid av- och påklädning

• Personlig hygien

• Matlagning och hushållssysslor

• Inhandling och ärenden

• Övrig handräckning vid behov

Låter det intressant? Skicka in din ansökan!

För att trivas och växa i yrket som personlig assistent krävs en välgrundad människosyn om alla människors lika värde, mod, engagemang och en vilja att göra skillnad för någon annan. God självkännedom, lyhörd och flexibilitet är också viktiga egenskaper.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "742f87a1-5cd3-40d3-80f9-6009a".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Aberia AB (org.nr 559084-9583), https://www.aberia.se
Bältvägen (visa karta)
191 33  SOLLENTUNA

Arbetsplats
Aberia Personlig Assistans

Kontakt
Anno Paananen
anno.paananen@aberia.se

Jobbnummer
9783465

