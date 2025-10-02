Solfilmsmontör till fastigheter
Som framgår av rubriken söker vi en solfilmsmontör till fastigheter, men det är faktiskt lite missvisande. I vår verksamhet kommer du att arbeta med allt som går att klistra på fastigheter, ingen dag är den andra lik. Vi erbjuder ett varierande arbete med mycket eget ansvar.
Du kommer att få montera solfilm, säkerhetsfilm, kontrastmarkeringar, väggdekor, frostfilm, stora väggfolieringar och vepor.
Vi tror att du har några års erfarenhet och är självgående. Du är en trevlig och gladlynt person som tycker om människor, för du kommer att vara ett av våra ansikten utåt och träffa alla våra kunder. Du är rackarns bra på att foga och du är noggrann i allt du gör.
Vi är ett litet familjeägt företag där grundarna funnits med sedan 90-talet. Vi har bred kompetens och är stolta över både anställda och utförda arbeten. Det är viktigt att ha kul på jobbet, därför försöker vi se till att det är en bra personkemi bland de anställda, saker fungerar smidigare då.
Hör av dig och berätta lite om dig själv så tar vi det därifrån.
