Sökes: Trafiklärare
2025-08-12
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
Vi söker en engagerad och kvalificerad trafiklärare med behörighet enligt Transportstyrelsens krav för B-körkort. Du behärskar svenska och kan arabiska är meriterande.
Tjänsten är på heltid och innebär att du självständigt planerar och fyller dina lektionspass. Vi ser gärna att du har en god förmåga att bygga och vårda kundrelationer samt bidra till att attrahera nya elever till verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: info@abstrafikskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trafiklärare".
Detta är ett heltidsjobb.


)
För detta jobb krävs körkort.
