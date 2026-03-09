Sökes hundkär personlig assistent
2026-03-09
Är du intresserad av hundar och samtidigt vill arbeta extra både på helger och på vardagar med att hjälpa en annan människa att få sin vardag att gå runt?
Är du intresserad av hundar och samtidigt vill arbeta extra både på helger och på vardagar med att hjälpa en annan människa att få sin vardag att gå runt?

Vi på Vår Omtanke söker nu en personlig assistent som vill arbeta med en av våra kunder boende i Jakobsberg, 17 min med pendeln från Odenplan, 10 min gångväg från stationen. I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Kunden är en kvinna i 40-års åldern boende i en villa i Jakobsberg med sin man och sina två hundar. Hon har en neurologisk sjukdom som påverkar funktionen i hennes muskler och behöver därför en assistent som kan vara hennes armar och ben för att få vardagen att gå runt. Det är alltifrån förflyttningar, personlig hygien till hushållssysslor och träning av hundarna tillsammans med kunden. Hon har ett stort intresse för miljö och samhällsfrågor och dagarna ägnas mycket åt vardagssysslor, sköta hundarnas hälsa (tex borsta tänder, torka tassar, borsta pälsen mm) och att träna hundarna i vardagslydnad. Det är viktigt att du är:
Kvinna
Ödmjuk
Lösningsorienterad
Kan skriva och prata flytande svenska
Hundintresserad och bekväm att hantera hundar.
Van att sköta ett hem och hushåll
30 år och äldre
Körkort och tillgång till bil är ett plus men inte ett krav
Ingen tidigare erfarenhet av att arbeta inom vården behövs. Personkemin är det som kommer att avgöra.
Vad får du?
Friskvård, utbildning, introduktion och en härlig kund att arbeta hos. Vi har kollektivavtal och ett nära arbetssätt.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Tjänsten är främst som vikarie på helger och vid ordinarie assistenters frånvaro, men det kan komma att finnas en fast tjänst på ca 50% lite längre fram. Passen är förlagda kl. 8-18.30 vardagar (möjligt att ibland dela dem 8-13 och 13-18.30) och helger kl. 9-16. Enstaka gånger behöver vi även någon för kvällstid och ibland även natt med sovande jour. Du kan inte ta med dig din hund till arbetet. Det går att få fasta helgpass på rullande schema direkt efter en kortare prövoperiod.
Lön: Fast timlön inom lönespannet 141-153kr/h, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
(org.nr 556738-0257), http://www.varomtanke.se Arbetsplats
Vår Omtanke Kontakt
Emelie Ewerbring emelie@varomtanke.se 0760080492 Jobbnummer
9784114