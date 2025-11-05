Söker duktiga målare

Twenty Byggservice / Målarjobb / Stockholm
2025-11-05


Twenty Byggservice letar efter duktiga målare som har jobbat i Sverige eller utomland.
Det är ett krav att du har jobbat minst 3 år.
Du behöver inte prata flyttande svenska.

Publiceringsdatum
2025-11-05

Kvalifikationer
Du måste kunna måla väggar, tak och snickeri.
Du måste kunna måla fasader.
Du måste kunna bredspackla och slippa.
Du måste vara självgående,noggrann och ansvarstagande.

Meriterande
Sprutspackel
Sprutmålning

Om du är inte erfaren , skickar inte någon ansöka.
Skriv Målare i rubriken när ni skickar era CV och Personliga brev till oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: twentybygg@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Twenty Byggservice

Jobbnummer
9589161

