Sök till Finansdepartementets traineeprogram 2026
2025-09-15
Finansdepartementets traineeprogram 2026
Har du ett stort samhällsintresse, är analytisk och gillar att hitta lösningar på problem?
Finansdepartementets traineeprogram ger dig en unik möjlighet att arbeta och utvecklas i centrum av politiken.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning, samtidigt som du deltar i vårt traineeprogram under nio månader. Programmet passar dig som slutfört din examen under perioden 1 januari 2024-31 januari 2026 och som är i början av din karriär. Beroende på intresse och bakgrund blir du placerad vid en enhet på budgetavdelningen eller på avdelningen för offentlig förvaltning. Du deltar i det ordinarie arbetet varvat med ett utbildningsprogram där det bl.a. ingår studiebesök på myndigheter och besök vid EU:s institutioner. Traineeprogrammet leds av en programansvarig och du får även vägledning av en fadder. När traineeprogrammet är avslutat fortsätter du din anställning på den avdelning där du är placerad. Eftersom flera olika enheter kan vara aktuella kan dina arbetsuppgifter till exempel vara att analysera och bereda frågor inom ett eller flera politikområden, arbeta med budgetuppföljning, med analys, policyutveckling och förhandling rörande EU:s offentligfinansiella system, med samhällets digitalisering eller med lagstiftning och styrning av myndigheter.
Du får under programmet lära dig om Regeringskansliets arbete och de viktigaste processerna samt hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du kommer att arbeta i en kunskapsintensiv miljö i händelsernas centrum med möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen. Du får snabbt ansvar för egna frågor och områden och förväntas vara flexibel och kunna växla mellan områden. Våra medarbetare är opolitiska tjänstemän som jobbar nära den politiska ledningen. Samarbete är viktigt och vi har en stark laganda och en hjälpsam kultur som du förväntas bidra till att utveckla.
Finansdepartementet
Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning.
Läs mer om vår verksamhet och våra olika avdelningar på Finansdepartementets organisation - Regeringen.se
Mer om traineeprogrammet finns att läsa här
Din bakgrund
Under perioden 1 januari 2024-31 januari 2026 har du slutfört, eller kommer att slutföra en akademisk examen som vi bedömer är relevant, exempelvis med inriktning mot nationalekonomi, företagsekonomi, statsvetenskap, juridik, annan samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap eller teknik. Det är meriterande om du har en masterexamen eller motsvarande examen.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska. För att trivas hos oss är det en förutsättning att du har stort intresse för frågor som rör samhällsutveckling, samhällsekonomi eller styrning och utveckling av offentlig sektor.
Om du har arbetslivserfarenhet kan den vara meriterande om vi bedömer den som relevant.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Arbetet är analytiskt och det krävs att du har god förmåga att förklara komplexa samband och har ett intresse för att lösa problem. Du har god samarbetsförmåga, hög integritet och är kvalitetsmedveten. Du är självgående, har initiativförmåga och kan snabbt sätta dig in i nya frågor. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Övrigt
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning som du inleder med att delta i Finansdepartementets traineeprogram under nio månader. Vi söker flera personer med start under första kvartalet 2026. Anställningarna kan dock påbörjas tidigare efter överenskommelse.
Till din ansökan ska du bifoga en A4-sida med högst 600 ord där du analyserar ett aktuellt samhällsproblem och ger förslag till lösning. Ansökan och analys ska lämnas in på svenska. Bifoga även utdrag på genomförd utbildning/examensbevis där betyg/omdöme framgår.
Vi använder tester och arbetsprov i urvalsarbetet. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om traineeprogrammet, kontakta Olle Rosén, budgetavdelningen, eller Lene Persson Weiss, avdelningen för offentlig förvaltning.
Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-handläggare Albin Törnblad eller Carl Garellick. Fackliga kontaktpersoner är Miriam Ben Hadj Ali för Saco och Lotta Nordqvist för ST. Du når samtliga kontaktpersoner via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 6 oktober 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9509199