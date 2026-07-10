Software Engineer - Developer Experience
Infotiv AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
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Är din nästa utmaning en kombination av avancerad teknik och samhällsnytta? Skulle du vilja utveckla innovativa lösningar som bidrar till säkerhet och trygghet i vårt samhälle? Vi letar just nu efter dig som brinner för programmering, men som har insikten att en riktigt bra mjukvaruprodukt säkerställs genom en stabil, effektiv och välutvecklad verktygskedja.
Just nu söker vi på Infotiv en Software Engineer med inriktning på Developer Experience för ett långsiktigt uppdrag hos vår kund i Göteborg. Som anställd hos oss blir du en del av en prestigelös och öppen gemenskap där vi stöttar och hjälper varandra i vardagen. Vår filosofi sammanfattas i ledorden "varmt hjärta och skarp hjärna". Det varma hjärtat innebär att vi sätter människan i centrum – hos oss ska du känna dig sedd, uppskattad och lyssnad på. Den skarpa hjärnan står för vår höga tekniska kompetens, där vi uppmuntrar nytänkande och egna initiativ. Vi vill att du ska kunna testa nya saker och växa i din yrkesroll, samtidigt som du har tryggheten i en stabil anställning med schyssta villkor och kollektivavtal via Almega.
De viktigaste ansvarsområdena i rollen
Här är de områden som definierar rollen och som du kommer att lägga mest tid på:
Optimera verktygskedjor och infrastruktur: Du designar, bygger och förfinar verktyg som förenklar och förbättrar vardagen för organisationens utvecklare, med målet att korta ledtiderna från kod till produktion.
Containerisering och lagring: Du utvecklar och hanterar verktyg för att sömlöst skapa containrar samt bygger lösningar för säker lagring av artefakter med fokus på spårbarhet.
CI/CD och automatiserade flöden: Du jobbar kontinuerligt med inkrementella förbättringar relaterade till releaseprocesser, automatiserade flöden och versionshantering.
Support och tekniskt stöd: Du fungerar som ett tekniskt stöd och supporterar de utvecklare inom organisationen som använder verktygen som din grupp tar fram.
Hur ser din utvecklingsresa ut?
Att jobba som konsult hos oss innebär att du får det bästa av två världar: ett spännande uppdrag i teknikens framkant hos vår kund, kombinerat med tryggheten och gemenskapen hos Infotiv.
Onboarding och stöttning: Under din första tid har du ett starkt stöd från både din chef och dina kollegor på Infotiv för att du ska komma in i rollen på ett tryggt sätt. Vi säkrar tillsammans med kunden att du får rätt introduktion till utvecklingsmiljöerna, processerna och verktygskedjorna.
Löpande dialog: Vi har en nära dialog och regelbundna avstämningar med både dig och kunden. Det gör vi för att säkerställa att uppdraget matchar dina förväntningar, att du trivs och att du har de verktyg du behöver för att lyckas i din vardag.
Kompetensutveckling: Parallellt med ditt uppdrag har du alltid Infotivs nätverk av skickliga ingenjörer i ryggen. Hos oss delar vi gärna med oss av kunskap, bollar komplexa arkitekturfrågor och erbjuder kompetensutveckling så att du kan fortsätta växa i din yrkesroll.
Teamet och arbetssättet
Du blir en del av ett engagerat och kompetent DevEx-team. Tillsammans har ni ett superviktigt uppdrag: att skapa en så stabil, intuitiv och välsmord infrastruktur att en nyutvecklare ska kunna leverera skarp kod redan under sin allra första dag. Gruppen arbetar tätt ihop i en Linux-baserad miljö med fokus på automatisering och kontinuerlig förbättring. Här finns stor flexibilitet med möjlighet till distansarbete, men då uppdraget rör försvarsmateriel och har en hög säkerhetsklassning behöver du ha möjlighet att arbeta på plats på kontoret i Göteborg när projektet kräver det.
Vem är du idag?
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har:
En kandidatexamen (eller högre) inom data, el, mekatronik eller motsvarande teknisk utbildning.
Några års erfarenhet av mjukvaruutveckling, mjukvarutest eller infrastruktur kring mjukvaruprodukter.
God vana av programmering i Python samt skriptning i Bash och goda kunskaper i Linux-miljöer.
Erfarenhet av containerisering via Docker och Kubernetes, samt versionshantering i Git och Jenkins.
Förmågan att göra komplexa flöden enkla och en vilja att supporta och hjälpa andra utvecklare framåt.
Svenskt medborgarskap (krav p.g.a. säkerhetsklassning) samt flytande kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande: Erfarenhet av verktyg som Artifactory, BitBucket samt djupare erfarenhet av releaseprocesser och CI/CD-arkitektur.Publiceringsdatum2026-07-10Så ansöker du
Låter det här som ditt nästa steg? Skicka in din ansökan redan idag då vi träffar kandidater löpande. Vi är extra nyfikna på din tekniska resa, vem du är när arbetsdagen är slut, och vad du drömmer om att utvecklas inom härnäst!
(Observera att tjänsten kräver godkänd säkerhetsprövning samt att vi som en del av vår rekryteringsprocess genomför drogtest vid behov). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infotiv AB
(org.nr 556552-9640)
Västra Hamngatan 8 (visa karta
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411 17 GÖTEBORG Arbetsplats
Infotiv AB Jobbnummer
9998812