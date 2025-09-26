Sodexo söker en Dispatcher
2025-09-26
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!Är du en organiserad och driven person med ett öga för detaljer? Vill du vara en del av ett dynamiskt team där din förmåga att koordinera och övervaka arbetsflöden är avgörande för vår framgång? Då kan rollen som Dispatcher hos oss vara rätt för dig!
Om rollen
Som Dispatcher hos oss kommer du att spela en central roll i att säkerställa att vårt tekniska team arbetar effektivt och levererar tjänster av högsta kvalitet. Du kommer att vara ansvarig för att planera, tilldela och övervaka arbetsuppgifter för våra servicetekniker, samt att upprätthålla en tät kontakt med kunder för att säkerställa att ärenden bokas och hanteras på bästa sätt.
I rollen som dispatcher förväntas du:
• Planera och tilldela dagliga arbetsuppgifter till servicetekniker, och säkerställa att arbetet utförs inom utsatta tidsramar och med hög kvalitet.
• Sköta bokningar och planering av ärenden i samråd med våra kunder för att möta deras behov på ett effektivt sätt.
• Följa upp utförda ärenden, ansvara för avrapportering av avslutade arbeten samt dokumentera resultaten.
• Ge stöd och vägledning till tekniker för att säkerställa en smidig arbetsprocess.
• Bidra till en positiv arbetsmiljö genom att entusiasmera och motivera teknikerna.
• Ansvara för fördelning och beredning av ärenden inom teknikenheten.
Befattning: Dispatcher
Affärsområde: Healthcare and seniors
Geografiskt läge: Järfälla
Anställning: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, 40h/v, 100 %, vardagar 08:00-16:40
Vem är du?
Vi ser gärna att du har god kännedom om den lokala geografin i Stockholm då kundleverans sker primärt här med omnejd. I rollen kommer du hantera olika kunddialoger men även ansvara för att planera vardagen för tekniker vilket kräver ett professionellt förhållningsätt då tempot stundtals kan vara högt. För att passa i rollen tror vi att du är både kommunikativ och har ett eget driv samt beslutsförmåga.
Som den ideala kandidaten har du:
• Erfarenhet av liknande arbete inom koordinering eller teknisk support.
• Goda organisatoriska färdigheter och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt.
• Stark kommunikationsförmåga och förmåga att bygga relationer både internt och externt.
• Värdesätter du noggrannhet och kvalitet i ditt arbete.
• Förmåga att arbeta självständigt och fatta snabba beslut.
• Grundläggande IT-kunskaper och vana vid att arbeta med digitala verktyg och system.
Saknar du någon av de erfarenheter som beskrivs här ovan men ändå är intresserad av tjänsten? Skicka in en ansökan och beskriv vad du kan tillföra i stället. Ett starkt driv kan ta en långt!
Låter detta intressant?
Tveka inte att skicka in din ansökan. Vi kommer att genomföra urval och kalla till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 2025-11-30.
Har du frågor kontakta:
Ludvig Acosta, Produktionsledare Teknik Ludvig.acosta@sodexo.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
