Södersjukhuset söker farmaceut
Region Stockholm / Apotekarjobb / Stockholm Visa alla apotekarjobb i Stockholm
2026-02-09
Vill du vara med och bidra där din kompetens gör verklig skillnad?
Vårt anställningserbjudande
Vi söker nu en farmaceut till vårt Läkemedelsserviceteam på Södersjukhuset för ett ettårigt vikariat då en av våra medarbetare går på föräldraledighet.
Hos oss blir du en del av ett uppskattat team som dagligen stöttar vårdpersonal i läkemedelsförsörjning och läkemedelshantering. Du får en viktig roll nära vården där ditt arbete bidrar till både patientsäkerhet och en effektiv vårdverksamhet.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
I rollen som farmaceut inom Läkemedelsservice ansvarar du för ett antal vårdenheter där du säkerställer en väl fungerande läkemedelsförsörjning. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat beställning, uppackning och hållbarhetskontroller av läkemedel i avdelningarnas förråd. Du fungerar även som stöd till verksamheterna vid restsituationer och behov av licensläkemedel.
Arbetet innefattar sortimentsstyrning samt att bidra till god läkemedelsekonomi och ett hållbart miljöarbete. Teamet ansvarar också för sjukhusets läkemedelsautomater och beredskapslager.
I tjänsten ingår även att utveckla och förbättra rutiner och arbetsprocesser inom läkemedelsförsörjning och läkemedelshantering.
Arbetet präglas av nära samarbete - både inom den egna gruppen av farmaceuter, med kliniska apotekare och som kunskapsstöd till sjuksköterskor och läkare på sjukhusets vårdavdelningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, arbetar strukturerat och har lätt för att samarbeta med olika professioner. Du kommunicerar tydligt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar aktivt till ett positivt samarbetsklimat.Kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad farmaceut med flera års erfarenhet från öppenvårdsapotek eller sjukhus. Du har god datorvana och har mycket god kommunikativ förmåga i svenska tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av läkemedelsförsörjning eller läkemedelshantering inom slutenvård ses som meriterande.Dina personliga egenskaper
Rollen kräver god samarbetsförmåga och förmåga att skapa förtroendefulla relationer i tvärprofessionella team. Du arbetar strukturerat, har god organisationsförmåga och kan prioritera ditt arbete samtidigt som du är självständig i ditt uppdrag.
Du ser möjligheter till förbättring i det dagliga arbetet och har ett genuint intresse för utvecklings- och kvalitetsfrågor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Erbjudande
Vi erbjuder ett varierande arbete nära vården där du får möjlighet att bredda din kompetens inom kvalitet och säkerhet på läkemedelsområdet under ett vikariat på cirka ett år.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Ett generöst friskvårdsbidrag Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning. Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande härÖvrig information
Tjänsten är ett vikariat på cirka 12 månader under föräldraledighet. Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsperioden.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos Region Stockholm behandlar vi personuppgifter som du lämnar i din ansökan, exempelvis kontaktuppgifter, CV och andra relevanta dokument. Uppgifterna används för att kunna hantera rekryteringsprocessen och bedöma din ansökan.
Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och har rutiner för att skydda dina uppgifter. I vissa fall kan personuppgifter komma att behandlas i tredje land (utanför EU/EES), exempelvis om vi använder tjänsteleverantörer med system eller servrar placerade där. Vid sådan behandling säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns, till exempel genom standardavtalsklausuler eller andra godkända mekanismer.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
