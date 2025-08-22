Södermalm Rehab söker Dietist!
2025-08-22
Välkommen till vårt härliga gäng på Södermalm!
Vi söker en Dietist som både vill göra hembesök och jobba på vår mottagning.
Hos oss på Södermalm arbetar 5 dietister och det finns ett väl fungerande nätverk/samarbete med de 11 dietisterna i Rehab Södras verksamhet.
Vi söker en engagerad, ansvarsfull och flexibel dietist som tycker om att jobba i team med hembesök och med mottagningsarbete. Vi är en stor arbetsplats som har utrymme för varierat jobb och många kollegor. Ett bra ställe att vara ny på eller ha mycket erfarenhet. Inom primärvårdsuppdraget har vi en stor variation på patienter vilket gör att ingen dag blir den andra lik.
Arbetsplatsen erbjuder generös friskvård och flextid och möjlighet att till viss del styra sina arbetstider, det finns även möjlighet att i viss mån arbeta med videobesök hemifrån. Vi cyklar eller promenerar mellan besöken på charmiga Söder och i Gamla Stan.
Rehab Södra är en resultatenhet inom SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde och har avtal att bedriva primärvårdsrehabilitering på fyra enheter; Dalen Rehab, Farsta Rehab, Högdalen Rehab och Södermalm Rehab. Hos oss arbetar arbetsterapeuter, dietister, sjukgymnaster/fysioterapeuter, kiropraktorer, kurator, logoped och administrativ personal, totalt ca 130 medarbetare varav 11 dietister.Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Dietisten inom Primärvårds rehab möter patienter i alla åldrar och du kommer att arbeta med patienter som har livsstilsrelaterade sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdom, övervikt samt mag-tarmsjukdomar, undernäring eller allergi/intolerans. Arbetet sker genom bedömning, behandling och rådgivning både på mottagningen och vid hembesök. Du förskriver och ordinerar nutritionsprodukter och speciallivsmedel. Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet. Vi erbjuder behandlingsinsatser i hemmet, på mottagning, digitalt via appen Alltid Öppet, individuellt eller i grupp. Vid hembesöken cyklar vi runt på fina Södermalm och i Gamla stan.
Arbetet kräver god samarbetsförmåga då du ibland kommer arbeta i team med andra yrkeskategorier på mottagningen och samverka med anhöriga, hemtjänst och andra vårdgivare kring dina patienter. I arbetet ingår även gruppbehandling för olika diagnosgrupper och handledning av studenter.
Det är fem dietister på Södermalm Rehab och dietisterna i Verksamhetsområdet Rehab Södra har regelbundna nätverksträffar - så här har man många kollegor
Dietistgruppen har tagit fram flertalet lokala vårdprogram för några av de vanligaste diagnoserna vi stöter på. Vi arbetar med att utveckla arbetsmetoder och kvalitet. Som ny medarbetare får du en mentor och ett introduktionsprogram för det första året.
Vi har förmåner som att ha dator med uppkoppling med vid hembesök samt att viss dokumentation kan göras hemifrån i slutet av dagen.Kvalifikationer
Leg dietist
Tidigare erfarenhet som dietist i öppenvård/primärvård är meriterande.
Körkort är bra om du har men inget måste.
När du arbetar i patientens hem behöver du klara av att vistas i miljöer med pälsdjur och inte vara känslig för röklukt.
Övrig information:
Intervjuer sker kontinuerligt. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
