Söderenergi söker Eltekniker Underhåll
Brapersonal Sverige AB / Elektrikerjobb / Södertälje Visa alla elektrikerjobb i Södertälje
2025-10-27
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brapersonal Sverige AB i Södertälje
, Sundbyberg
, Stockholm
, Solna
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Söderenergi är ett företag som genomsyras av ett starkt miljöengagemang och är drivande i utvecklingen av en hållbar cirkulär ekonomi. Med Söderenergis miljötjänst energiåtervinner vi återvunna och förnybara bränslen, och producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Stockholmsregionen. På ett av Sveriges största kraftvärmeverk producerar vi el motsvarande förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder. Våra 165 engagerade, kompetenta och ansvarstagande medarbetare bidrar till att vi uppfattas som innovativa och branschledande.
Vi är stora nog för att det ska finnas utvecklingsmöjligheter och lagom små för att skapa en familjär känsla. Söderenergi söker utvecklingsorienterade människor med olika kunskaper, insikter och bakgrund, särskilt personer med teknisk förmåga och modet att ställa krav på sin omgivning i enlighet med företagets värderingar.
Eltekniker Underhåll till Söderenergi
Vi söker nu en erfaren Eltekniker till underhållsavdelningen El & Automation. I denna tjänst arbetar du för att upprätthålla och förbättra verkets alla anläggningars produktionstillgänglighet genom förebyggande och avhjälpande underhåll inom den elektriska utrustningen, instrumentering, miljömät och automation.
Du kommer att få arbeta med allt från enklare servicearbeten till felsökningar och avancerade renoveringar. Åtagandet kommer till dig via ett underhållssystem genom planerare och det är förväntat av dig att ta ägandeskap och förvalta uppgifterna. I arbetet ingår beredskap på kvällar, nätter och helger. Beredskapen är upplagd efter ett rullande schema (6veckors intervall) och innebär att du ska kunna inställa dig med kort varsel (ca 60 minuter) för att kunna utföra felsökning och akut avhjälpande underhåll. Eftersom du kommer vara verksam på en kombinerad El- och Automationsavdelning så är det meriterande även med automations-, miljömät- och instrumenteringsbakgrund.
De primära arbetsuppgifterna
De primära arbetsuppgifterna är att upprätthålla och förbättra verkets anläggningstillgänglighet genom att:
Arbeta med förebyggande och avhjälpande underhåll inom området elektrisk utrustning samt supportera instrumenttekniker och automationsingenjörer.
Aktivt medverka till att avdelningen strävar mot uppsatta mål, KPI:er på avdelningsnivå och sitemässiga och avsluta tilldelad veckoplan efter bästa förmåga och förutsättningar.
Aktivt arbeta för kvalitet- och miljöförbättrande åtgärder även utanför det direkta ansvarsområdet och över avdelningarna.
Hjälper till att planera för reservdelshållning och beredning av arbeten på utrustningen vi har underhållsansvar på.
Avrapportera och tidsrapportera självständigt samt planera underhållsaktiviteter i samråd med våra planerare i underhållssystemet.
Aktivt upprätthålla en god kamratlig och säker kultur inom alla åtaganden och i samarbete med avdelningen, men även över avdelningsgränserna.
Ingå i beredskapsgruppen. Publiceringsdatum2025-10-27Profil
Förutsättningarna att lyckas i denna befattning är att du är ambitiös, ansvarstagande, har ett högt initiativtagande och är säkerhetsmedveten. Du är självgående samt driven och har inga problem att lyfta blicken för att identifiera problem som inte direkt är knuten till din uppgift via din egen ägarförvaltning. Du är även en lagspelare med ett genuint intresse att arbeta både med människor och teknik på en stor underhållsavdelning med elektriker, miljömät, automationsingenjörer och instrumenttekniker som tillsammans innehar en hög och bred kompetens. Det finns goda möjligheter att utveckla sin kompetens inom alla dessa tekniska områden. Du ska ha en gymnasial examen med el-teknisk inriktning eller motsvarande. Du behöver goda kunskaper i svenska och engelska samt goda IT-kunskaper och inte vara främmande för förändring. Du behöver kunna läsa och förstå ritningar och annan teknisk dokumentation. Erfarenheter från liknande befattning eller motsvarande inom industriunderhåll är en merit. B-körkort erfordras.
Vad Söderenergi erbjuder
Vi erbjuder dig en ansvarsfull tjänst i ett innovativt bolag.
Söderenergi är en dynamisk arbetsplats där delaktighet och samarbete är centralt. Vi är en av Sveriges största fjärrvärmeproducenter och står inför stora, spännande investeringar. Vi värnar om hållbarhet, miljö, kvalitet och inte minst om vår personal. Kontakt
För mer info är du varmt välkommen att kontakta:
Lena Brantberg, Rekryterare, BraPersonal Sverige AB lena.brantberg@brapersonal.nu
, 0703-50 89 09 Så ansöker du
Eftersom vi tillämpar löpande urval och intervjuer sker löpande vill vi därför gärna att du inte väntar med att skicka in din ansökan.
I rekryteringen samarbetar Söderenergi med BraPersonal Sverige AB. Anställning sker direkt på Söderenergi.
Söderenergi värnar om en rekrytering fri från diskriminering. Vi anser att olikheter berikar och strävar därför efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brapersonal Sverige AB
(org.nr 556745-7279), http://www.brapersonal.nu/ Arbetsplats
BraPersonal Kontakt
Lena lena.brantberg@brapersonal.nu 0703508909 Jobbnummer
9574814