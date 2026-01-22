Socionom till skyddat boende

Sandhem gruppen AB / Socialsekreterarjobb / Jönköping
2026-01-22


Sandhem Gruppen är en etablerad aktör inom skydd och stöd vid våldsutsatthet. Vi bedriver skyddat boende och kvalificerat stöd för individer utsatta för våld i nära relation (VNR), hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF) samt för personer i komplexa hot- och risksituationer.
Nu söker vi en trygg och självgående socionom till vår verksamhet i Jönköping. För tjänsten ser vi gärna att du är bosatt i eller i närheten av området.
Vi söker dig som har ett starkt engagemang och dokumenterad kunskap inom våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld och förtryck, och som vill bidra till en verksamhet där kvalitet, trygghet och professionalitet står i centrum.

Om tjänsten
I rollen arbetar du både individnära och med ansvar för att bidra till struktur, kvalitet och utveckling i verksamheten. Uppdraget kräver att du är trygg i din yrkesroll, van att arbeta självständigt och har förmåga att ta initiativ.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbeta direkt med klienter för att stödja dem i att nå individuella mål och skapa långsiktiga förändringar

Genomföra stödjande samtal, krishantering och säkerhetsplanering

Kartlägga behov samt upprätta och följa upp individuella genomförandeplaner

Företräda verksamheten i samverkan med socialtjänst, myndigheter och andra samarbetspartners

Dokumentera enligt gällande riktlinjer och bidra till rättssäkra processer

Medverka i verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och nätverksarbete

Samarbeta nära kollegor och ledning för att utveckla verksamheten lokalt

Arbetet är huvudsakligen förlagt till dagtid på vardagar, med behov av viss flexibilitet utifrån verksamhetens förutsättningar. I tjänsten ingår schemalagd och delad beredskap per telefon enligt fastställd beredskapsrutin. Provanställning tillämpas.
Vi söker dig som
Är utbildad socionom och har en stabil professionell grund inom socialt arbete

Har relevant erfarenhet av att arbeta med personer i utsatta och komplexa livssituationer

Har förmåga att skapa trygghet, struktur och förtroende i mötet med klienter

Har god kunskap om våld i nära relation, hedersrelaterat våld och ett traumamedvetet arbetssätt

Är kommunikativ, samarbetsinriktad och trygg i samverkan med myndigheter och andra aktörer

Innehar B-körkort

Meriterande
Språkkunskaper utöver svenska

Utbildning i Trappan eller andra strukturerade metoder för arbete med barn och unga

Utbildning i MI eller annan evidensbaserad samtalsmetodik

Erfarenhet av strukturerade riskbedömningsinstrument såsom PATRIARK, SARA eller Check 15

Erfarenhet av kvalitetsarbete, ledningssystem eller verksamhet som bedrivs under tillstånd eller tillsyn

Vad vi erbjuder
Ett arbete med tydlig samhällsnytta där du bidrar till verklig och varaktig förändring

Ett professionellt sammanhang präglat av engagemang, kompetens och samarbete

Löpande handledning samt möjlighet till utbildning och professionell utveckling

Friskvårdsbidrag och möjlighet till viss flexibilitet i arbetets upplägg

Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Samtliga ansökningar tas emot via denna sida.

Sista dag att ansöka är 2026-07-20
