Socionom till Barnbackens familjecentral
Kramfors kommun, X Individ och familjeomsorg / Socialsekreterarjobb / Kramfors Visa alla socialsekreterarjobb i Kramfors
2026-07-13
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Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Vi siktar mot att bli en socialtjänst i framkant i och med att ny lagstiftning och omställning infann sig 2025.
Enheten för Individ och Familjestöd, tidigare Öppenvård, leds av en enhetschef tillsammans med en samordnare. Vår ambition är att vara en socialtjänst där vi tillsammans skapar bra förutsättningar att möta framtidens utmaningar.
Barnbackens familjecentral i Kramfors är ett samarbete mellan Kramfors kommun och Region Västernorrland och består av barnavårdscentralen, barnmorskemottagningen, öppna förskolan, psykolog samt socialtjänsten. Tillsammans arbetar verksamheten med att erbjuda aktiviteter och insatser som är av betydelse för barns och vårdnadshavares välbefinnande.
I rollen som socionom hos oss kommer du att representera socialtjänsten tillsammans med vår nuvarande socionom, samt vara konsulterande till övrig personal i psykosociala frågor. Du och din kollega är en direkt länk till socialtjänsten med målet att tidigt och på ett smidigt sätt kunna hänvisa vidare föräldrar och barn till olika stöd- och hjälpinsatser.
Som socionom erbjuder du stödjande och rådgivande samtal till föräldrar utifrån individuella behov. Du kommer även delta i olika förebyggande och främjande aktiviteter såsom föräldragrupper, utåtriktade och uppsökande aktiviteter, anordna temadagar med mera. Du har din arbetsplats på Barnbackens familjecentral men tillhör tillsammans med din kollega enheten för Individ- och familjestöd.
Urval och anställning kan ske löpande så tveka inte skicka in din ansökan redan idag.
Vill du vara med och bidra tillen enhet där alla trivs och där vi tillsammans skapar en socialtjänst i framkant? Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom och har god kunskap om socialtjänstens verksamheter och relevant lagstiftning. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med råd- och stödsamtal, har kunskap om barns utveckling och behov samt föräldrars behov av stöd i föräldrarollen. Vi ser gärna att du också har erfarenhet inom myndighetsutövning och/ eller behandlande verksamhet.
Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi kommer att fästa stor vikt vid din personliga lämplighet och dina personliga egenskaper såsom flexibilitet, samarbets- och initiativförmåga. B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335701". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors Kommun
(org.nr 212000-2429), https://www.kramfors.se/barn--utbildning/familjecentralen.html
872 80 KRAMFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kramfors kommun, X Individ och familjeomsorg Kontakt
Vision
Yvonne Edholm yvonne.edholm@kramfors.se Jobbnummer
10000669