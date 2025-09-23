Socionom
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Är du socionom med några års bred erfarenhet av yrket? Låter det spännande att få bli en del av en mottagning som säkerställer att klienter som ringer in till oss får rätt vägledning och en service i världsklass?
Nu söker vi ytterligare medarbetare till Falcks socionommottagning centralt belägen i fräscha lokaler på Vasagatan i Göteborg. Kanske har du erfarenhet från både behandlingshem och socialtjänst och är intresserad av att arbeta digitalt med kortare samtalskontakter? Framförallt söker vi dig som drivs av att göra skillnad hos andra i behov av professionellt stöd och trivs i en tempofylld miljö!
Som socionom på Falcks Socionommottagning i Göteborg är du ansiktet utåt mot våra kunder som finns inom alla branscher, offentlig och privat sektor samt försäkringsbolag. Dina arbetsuppgifter varierar då det är klientens behov som styr. Ärendena kan röra allt från familjejuridik, avtal kring bostad, sociala klimatet på arbetsplatsen, beroendeproblematik till personliga kriser.
Du kommer bla att arbeta med:
• Egna kortare stödsamtal inom privata eller arbetsrelaterade psykosociala frågor som t.ex. stress, relationer, sociala problem, konflikter, missbruk mm
• Administration i verksamhets- och ärendehanteringssystem; exempelvis bokning till andra specialister som tex Leg. Psykolog eller Jurist, om-/avbokning, hantering av remisser/beställningar och dokumentation.
Vi söker dig som
• är utbildad socionom med några års bred erfarenhet
• har god förmåga och erfarenhet att bedriva stödjande samtal, meriterande med kunskaper i samtalsmetodik, t ex MI.
• har god vana av att jobba och dokumentera i olika system
• behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Som person;
• är du inlyssnande och kommunikativ med lyhördhet för kundens behov. Du är tillmötesgående och anstränger dig för att hitta de bästa lösningarna både mot externa och interna kunder.
• har du god administrativ förmåga och arbetar strukturerat med samtal, bedömning och dokumentation
• har du ett flexibelt förhållningssätt till din omgivning, förändring och utveckling
• tycker om att jobba mot mål och kan prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt
Du känner igen dig själv i våra Winning Behaviors:
• Vi bryr oss om
• Vi bygger förtroende
• Tillsammans skapar vi mer värde
Övrigt:
Falcks Socionommottagning är öppen 7-22 året runt vilket innebär att vi jobbar i ett rullande fast schema med både dags-och kvällspass veckodagar, samt beredskapstjänstgöring på helger.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Gruppchef Susanne Johansson på susanne.johansson@falcksverige.se
alternativt telefon 070-1601872.
Välkommen med din ansökan senast 19/10/2025. Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan.
