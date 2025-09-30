Socialsekreterare till Myndighetskontoret
Hudiksvalls kommun, Social och omsorgsförvaltning / Socialsekreterarjobb / Hudiksvall Visa alla socialsekreterarjobb i Hudiksvall
2025-09-30
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hudiksvalls kommun, Social och omsorgsförvaltning i Hudiksvall
Vi som arbetar inom Enheten för äldre ingår i ett ett team av socialsekreterare, teamledare, arbetsterapeut, boendesamordnare samt enhetschef.
Vi arbetar inom hela Hudiksvalls kommun, med utgångspunkt i centrala Hudiksvall. Vi är engagerade medarbetare som drivs av att göra skillnad för våra invånare. Vi värnar om god arbetsmiljö och du har ett när stöd av teamledare i det dagliga arbetet och kollegor som stöttar och arbetar tillsammans för att förbättra vår verksamhet. Du har även närhet till chefer och administratörer.
Vi arbetar kontinuerligt med ärendehandledning. Som ny medarbetare får introduktion efter behov och erfarenhet. Vi har ett avtal gällande årsarbetstid som innebär att du kan vara flexibel till viss del om det inte påverkar verksamheten. Vi har även avtal om distansarbete viss tid.
Intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att rekryteringen kan komma att avslutas innan annonsen gått ut. Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att du utreder, bedömer och fattar beslut om sökta insatser enligt Socialtjänstlagen, samt följer upp och omprövar dessa beslut. Du tar välgrundade beslut och hög rättssäkerhet i arbetet. I din roll som socialsekreterare kommer du att samverka med andra aktörer i kommunen.ProfilKvalifikationer
För tjänsten som socialsekreterare är det ett krav att:
• Du innehar examen från socionomprogrammet eller annan likvärdig högskoleutbildning.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, att organisera och strukturera arbete, men även god förmåga till självständigt arbete.
• Datorvana
• B-körkort
För att passa i rollen tror vi också att du:
• är serviceinriktad och har förmåga att skapa förtroende.
• är strukturerad. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar.
• är flexibel, det vill säja att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Att du kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt och att du ser möjligheterna i förändringar.
• har intresse, vilja och förmåga att stödja andra.
• har god förmåga till problemlösning.
• har god samarbetsförmåga. Du arbetar bra med andra människor. Du lyssnar kommunicerar och löser problem.
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv - för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/335". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls kommun
(org.nr 212000-2379) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Social och omsorgsförvaltning Kontakt
Julia Fryklund Fackligt ombud 0650-38366 Jobbnummer
9532168