Socialsekreterare till Bostadsbyn
2025-10-06
Är du den som ser potentialen i varje människa - även när livet är rörigt?
På Bostadsbyn arbetar vi som ett team om fyra personer med olika bakgrund och arbetslivserfarenhet. Vi är engagerade i vårt arbete och i vår målgrupp och arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten framåt. I vårt team har vi högt i tak och stöttar varandra, lyssnar på varandras idéer och förslag och ser tillsammans till att ha en rolig och utvecklande arbetsplats. Bostadsbyn är ett område med 29 lägenheter av lågtröskelkaraktär och målgruppen är personer som av olika anledningar har svårt att behålla ett boende inom den ordinarie bostadsmarknaden och som även har ett skadligt bruk eller beroende med eller utan psykisk ohälsa.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består bland annat av att stötta klienten i vardagliga aktiviteter och i kontakten med myndigheter. Rollen innebär att du i kontakten med klienten dels jobbar med kartlägga klientens funktioner och behov. Vi arbetar med löpande journalföring och tillsammans med klienten upprättar vi en genomförandeplan. Regelbundna hembesök och att ge stöd i boendemiljön utgör en stor del av arbetet. Du är också en viktig part när det förekommer incidenter som ibland kan uppstå utifrån klientens problematik. För att bana väg för ett bra samarbete med målgruppen och de personer som bor på Bostadsbyn ser vi det som värdefullt att frigöra tid för det alliansskapande arbetet. När det gäller kommunikationen med våra klienter och samverkansparter är det viktigt att du är professionell och kommunikativ och att du vågar lyfta svårigheter och belysa förbättringsmöjligheter.Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen samt erfarenhet av att arbeta med personer som lever med beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Vi vill även att du har kunskap och erfarenhet av att arbeta utifrån motiverande samtal och lågaffektiv bemötande. Tjänsten kräver vidare att du uttrycker dig väl på svenska i såväl tal som skrift och att du har B-körkort manuell.
Meriterande
• Erfarenhet av att utföra tillsyn och uppdrag i klienters hemmiljö
• Erfarenhet och kunskap kring Harm Reduction, MI och Återfallsprevention
• Kunskap och erfarenhet av Naloxon och HLR
• Erfarenhet av att arbeta med personer som lever i hemlöshet
• Erfarenhet av att samverka med de aktörer som finns kring målgruppen, såsom psykiatrin FSF, polisen, myndigheter inom kommunal verksamhet som beslutar om boende
• Fördjupade kunskaper kring bruk av droger och psykisk ohälsa
Vår verksamhet befinner sig i en förändringsprocess där exempelvis två verksamheter nu blivit en sektion. Vi vill därför att du är en person som trivs i en flexibel miljö som vill vara med att påverka och reflektera kring vårt uppdrag och vår utveckling.
Uppdraget kräver att du har en god kommunikativ förmåga och att du är lyhörd och lösningsinriktad. Du är självgående i den bemärkelsen att du tar egna initiativ i situationer där det handlar om att söka mer information eller verka för ett tätare samarbete med dina kollegor eller externa aktörer i syfte att komma vidare i en fråga eller ärende.
Vi vill att du är prestigelös, du gärna tar del av dina kollegors synpunkter och förslag samtidigt som du själv bidrar till att vår utveckling, reflekterar och bidrar till att vi tillsammans lär av våra misstag. Du trivs i en arbetsgrupp där det finns ett nära samarbete och du har en god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer. Arbetet på Bostadsbyn innebär mycket arbete i team med kollegor.
Vi arbetar ständigt motiverande och det är viktigt att ditt huvudsakliga fokus ligger på de förmågor och styrkor som finns hos varje enskild individ. Du en person som tror att förändring är möjlig och du arbetar för att förmedla ett lugn och en känsla av hopp till våra klienter i mer eller mindre utmanande situationer.
Om arbetsplatsen
Bostadsbyn tillhör avdelning boende, tillsyn och service, enhet boende och stöd inom Arbetsmarknad- och socialförvaltningen.
Målgruppen är personer som av olika anledningar har svårt att behålla ett boende inom den ordinarie bostadsmarknaden. Personer med skadligt bruk och beroende med eller utan psykisk ohälsa är välkomna hos oss.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Februari eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observara att dem vi kallar till intervju kommer att kallas via mail via vårt rekryteringssystem Reach Me samt att dina svar på urvalsfrågorna har stor vikt i vårt urvalsarbete.
Intervjuer kommer att hållas em 28/10 samt em 29/10. Om du går vidare från detta steg så kommer det att ske en träff med medarbetarna em 3/11 respektive fm och em 4/11.
I denna rekrytering har vi valt att utesluta det personliga brevet i ansökningsförfarandet för att än mer säkerställa en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Jämte ditt CV så kommer ansökningsfrågorna kommer att spela en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Detta är ett heltidsjobb.
Malmö stad
Malmö stad
Facklig kontakt
Vision Malmöavdelningen
