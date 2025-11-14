Socialsekreterare BoU-utredning/insats
2025-11-14
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Socialsekreterare till utredningsgrupp med möjlighet till god återhämtning- upplev ett meningsfullt arbete på mindre än 5 dagar i veckan!
Sedan januari 2024 har vi på Värmdö kommun genomfört ett projekt där vi under perioden 2024-2026 schemalägger arbetstiden så att du som socialsekreterare arbetar var 7:e fredag.
De andra fredagarna är du ledig.
Enheten består av socialsekreterare indelade i grupperna utredning och insats, familjevård och familjerätt som leds av fyra gruppledare och en enhetschef. Vi söker nu tre engagerade och erfarna socialsekreterare till utredning och insatsgruppen 0-18år.
Som socialsekreterare hos oss får du möta barn, unga och deras familjer. Ditt huvudsakliga uppdrag är att utreda barnets situation, göra bedömningar enlig SoL och LVU samt genomföra uppföljningar i syfte att ge barn och unga en trygg och stabil tillvaro. Arbetet innebär även att skriva yttranden till olika myndigheter samt samarbeta med externa samarbetspartners och övrig socialtjänst. Du arbetar enligt BBIC och dokumenterar i verksamhetssystemet Combine. Vidare medverkar du till att familjens egna resurser och lösningar tillvaratas, vi jobbar mycket med inventering av nätverket.
Vi jobbar med Signs of Safety som förhållningssätt, vi jobbar i team om två och två, har nära stöd av gruppledare samt tät sammanhållning i gruppen.
Vi söker dig som har
• socionomexamen
• minst 2 års erfarenhet inom myndighetsutövning barn och ungdom
Meriterande är
• Dokumenterad erfarenhet från arbete med myndighetsutövning inom socialtjänsten, handläggning och utredning av ärenden
• Erfarenhet av att arbeta med Barns behov i centrum (BBIC)
• Erfarenhet av Motivational interviewing (MI)
• Dokumenterad erfarenhet av samtal med barn och unga
• Erfarenhet av arbete utifrån Signs of Safety
• Utbildning och god erfarenhet att arbeta med SIP
Rollen som socialsekreterare kan stundvis vara utmanande och komplex. Vi behöver därför dig som är trygg och stabil. Vidare är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Arbetet kräver även att du kan växla mellan olika arbetsuppgifter samt att du har en förmåga att hitta snabba rättssäkra lösningar. Du kan behålla lugnet i stressade och pressade situationer. Du föredrar att arbeta i team med ett gemensamt ansvarstagande samtidigt som du tar stort ansvar för att självständigt driva arbetet framåt. Vidare har du förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är lyhörd i kontakten med andra och du har en naturlig förmåga att sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att förlora din professionella integritet. Arbetet ställer krav på god kommunikativ förmåga, vilket bland annat innebär att du på ett tydligt och strukturerat sätt kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Förstås är du även engagerad och vill delta aktivt i att utveckla arbetet till nytta för dem som vi är till för. I Värmdö kommun erbjuder vi utöver schemaläggning för lediga fredagar en rad förmåner som till exempel ljusa och fina lokaler, gratis personalparkering och ett nära ledarskap. Vi erbjuder också ett generöst friskvårdsbidrag, SL- kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga semesterdagar. Till oss pendlar du enkelt och smidigt på 30 minuter med direktbuss från Slussen som går var 10:e minut. Väljer du i stället bilen tar samma sträcka ca 20 min. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstidVi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen avser tillsvidareanställning och omfattar heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Rekrytering kommer ske löpande under rekryteringsperioden. Referenser inför anställning från nuvarande chef och en referent som kan beskriva dig i arbetet som socialsekreterare.
Titta gärna på vår film om socialtjänsten Värmdö kommun. https://play.mediaflowpro.com/ovp/16/13HE9LE1LE
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan. Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Månadslön enl ök.
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Individ och Familjekontoret barn och familj
Julia Zetterqvist 08-57047148
