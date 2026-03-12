Socialsekreterare barn och unga
Pensionsavgång i "Viken", ta chansen och sök till en liten socialtjänst med mycket på gång!
Socialtjänsten i vår kommun är en liten verksamhet med korta beslutsvägar, nära samarbete och ett starkt engagemang för barn, unga och familjer. Trots - eller kanske tack vare - vår storlek befinner vi oss i en intensiv och spännande utvecklingsfas där mycket händer samtidigt.
Just nu pågår ett omfattande arbete med att anpassa verksamheten till den nya socialtjänstlagen. Fokus ligger på ett mer förebyggande, tillgängligt och kunskapsbaserat arbetssätt, där tidiga insatser och samverkan är centrala delar.
Ett viktigt steg i detta arbete är uppstarten av "Villa Viken" en särskild utredningsvilla, med syftet att komma närmare familjerna och skapa en tryggare, mer hemlik miljö för samtal och utredningar. Genom detta vill vi stärka relationerna och öka delaktigheten för både barn och vårdnadshavare.
Vi bygger även upp ett mer strukturerat och långsiktigt arbete kring familjehemsrekrytering, med fokus på både att rekrytera nya familjehem och att stärka stödet till de familjehem som redan finns. Ett nära, tillitsfullt och hållbart arbete runt familjehemmen är en prioriterad del av verksamhetens utveckling.
Parallellt bedrivs följeforskning kring samverkan mellan skola och socialtjänst, där målet är att utveckla gemensamma arbetssätt som bättre möter barns och ungas behov. Vi är övertygande om de "vattentäta skott" som ofta finns mellan socialtjänst och samarbetspartners behöver suddas ut och att vi måste ut på de arenor där våra barn och unga befinner sig naturligt. Forskningen bidrar med värdefull kunskap som direkt omsätts i praktiken och stärker kvaliteten i vårt samarbete.
Sammanfattningsvis är socialtjänsten i vår kommun en arbetsplats där det finns stor möjlighet att påverka, utveckla och vara delaktig i förändringsarbete - i nära samarbete med kollegor, samverkansparter och de familjer vi är till för.
Som utredande socialsekreterare inom barn och unga hos oss arbetar du i en liten kommun med stora utvecklingsambitioner. Du blir en viktig del av en verksamhet där nära samarbete, engagemang och möjlighet att påverka står i centrum. Vi tror på helhetstänk och variation i arbetet och tror på delaktighet och följsamhet i pågående processer.Dina arbetsuppgifter
I rollen som utredande socialsekreterare ansvarar du för att:
-Utreda barns och ungas behov av stöd och skydd enligt SoL och LVU, med barnets bästa i fokus.
• Genomföra rättssäkra, strukturerade och professionella utredningar i nära dialog med barn, unga och deras familjer.
• Bedöma behov av insatser samt följa upp och ompröva beslutade insatser.
• Samverka nära med vårdnadshavare, familjehem, skola, förskola, hälso- och sjukvård samt andra interna och externa aktörer
Utöver det traditionella utredningsarbetet kommer du att vara delaktig i flera pågående och framtida utvecklingsområden inom verksamheten:
• Aktiv medverkan i verksamhetens anpassning till den nya socialtjänstlagen, med fokus på förebyggande arbete, tidiga insatser och ökad tillgänglighet .
• Arbete i och utveckling av vår utredningsvilla, med syfte att skapa trygga och familjenära förutsättningar för samtal och utredningar.
• Deltagande i följeforskning och utvecklingsarbete kring samverkan mellan skola och socialtjänst
• Medverkan i uppbyggnaden av familjehemsrekrytering samt i utvecklingen av ett starkare och mer hållbart stöd till familjehem.
Vi erbjuder
- En arbetsplats med korta beslutsvägar och möjlighet till verkligt inflytande.
• En varierad och utvecklande roll där du kombinerar myndighetsutövning med verksamhetsutveckling.
• Kollegialt stöd i ett engagerat och prestigelöst arbetslag
Möjlighet att arbeta nära barn, familjer och samverkansparter i en liten kommun.
• Kompetensutveckling kopplad till både yrkesrollen och pågående utvecklingsprocesserKvalifikationer
Vi söker dig som brinner för socialt arbete och vill vara en del av den nya socialtjänsten. Du betraktar dej som modig och vågar testa det nya. Du ser socialtjänsten som en bricka i spelet för att ska gynnsamma levnadsförhållanden för våra barn och unga, tillsammans med våra samarbetsparters
Vi ser att du:
• Har socionomexamen.
• Har erfarenhet av utredningsarbete inom barn och unga (meriterande men inte alltid ett krav).
• Har god kunskap om relevant lagstiftning (SoL, LVU, FB m.fl.).
• Arbetar strukturerat, självständigt och med god förmåga till samverkan.
• Har ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot barn, familjer och samverkansparter.
• Är utvecklingsinriktad och vill bidra aktivt till verksamhetens fortsatta förändringsarbete. Ersättning
