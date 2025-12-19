Socialsekreterare, barn och unga
2025-12-19
Vill du göra skillnad för barn och unga i Skellefteå? Nu?söker vi tre engagerade och jordnära socialsekreterare till Barn och unga utredning som vill förstärka våra enheter norr, söder och öster. Vi söker dig som har ett genuint engagemang för barn och deras familjer och som vill vara en del av ett arbetslag där samarbete, kompetens och omtanke står i centrum. Här får du möjlighet att påverka - både människors liv och din egen utveckling.
Tillsammans arbetar vi för att skapa ett samhälle där varje barn får växa upp under trygga och utvecklande förhållanden. Vi?ser fram emot att få dig som kollega!?
DIN ROLL
Som socialsekreterare inom Barn och unga utredning arbetar du med att utreda barns behov enligt socialtjänstlagen och BBIC. Du gör kvalificerade bedömningar, dokumenterar och fattar beslut om insatser som syftar till att skapa trygghet och utveckling för barnet.?
Du har en central roll i samverkan med barnets nätverk - vårdnadshavare, skola, polis, region och andra aktörer. Arbetet är både utmanande och meningsfullt, och du får möjlighet att bidra med din kompetens i ett sammanhang där varje insats räknas.
Vi erbjuder en strukturerad introduktion, mentorstöd, extern handledning och möjlighet till kompetensutveckling. Du har även möjlighet att arbeta hemifrån när det fungerar för verksamheten.?
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har socionomexamen och goda kunskaper i relevant lagstiftning. Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga samt arbete med människor i utsatta livssituationer är meriterande. Det är värdefullt om du har erfarenhet av att möta och arbeta med personer från olika kulturella och språkliga bakgrunder, liksom erfarenhet av arbete med skadligt bruk, beroende och neuropsykiatriska diagnoser.
Du är trygg i dig själv, har god samarbetsförmåga och är van att arbeta självständigt. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och hanterar utmanande situationer med ett lugnt och lösningsfokuserat förhållningssätt. Din förmåga att strukturera, planera och fatta rättssäkra beslut är avgörande i rollen. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och kan formulera rättssäkra beslut samt anpassa din kommunikation efter mottagarens förutsättningar.
För oss är din personliga förmåga minst lika viktig som formell kompetens. Vi lägger därför stor vikt vid din förmåga att möta barn och unga med respekt, lyhördhet och engagemang. Erfarenhet av samtalsmetodik, exempelvis MI, kunskap om barns utveckling samt kartläggningsinstrument såsom BBIC ser vi som särskilt meriterande.
För tjänsten krävs B-körkort.
DIN NYA ARBETSPLATS
Du blir en del av Individ- och familjeomsorgen inom Socialkontoret - kommunens största förvaltning. Verksamhetsgrenen Barn och unga utredning består av Mottagningsenheten, Familjerätten samt Enheterna Norr, Öster, Söder och Väster.?Vi arbetar enligt BBIC och har ett starkt fokus på kvalitet, utveckling och rättssäkerhet. Samarbetet inom och mellan enheterna är nära och stöttande, och du får tillgång till både kollegialt stöd och professionell handledning.
På Individ- och familjeomsorgen arbetar vi för att människor ska få en bättre livssituation. Vi ger stöd, skydd och vägledning - alltid med respekt för individens ansvar och integritet. Här möter du kollegor som med mod, omtanke och samarbete gör verklig skillnad för både barn, unga och vuxna i Skellefteå.
För tjänsten tillämpas årsarbetstid och du har din arbetsplats i den aktivitetsbaserade delen av stadshuset i Skellefteå.
Skellefteå är en kommun i tillväxt, vilket innebär att vi står inför nya utmaningar och möjligheter. Hos oss får du vara med och påverka - både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga utvecklingen av verksamheten.?
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester används som en del i rekryteringsprocessen.
