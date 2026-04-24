Socialsekreterare
2026-04-24
I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, anpassad grundskola och även individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.
Socialsekreterare inriktning barn och unga
Välkommen till Ludvika kommun. Här utgår vi från vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, glädje, lärande och driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Då en av våra medarbetare går vidare till en annan tjänst inom organisationen så söker vi nu en socialsekreterare med inriktning barn och ungdomar. Vi söker dig som vill vara med och skapa förändring, bygga relationer och bidra till att barn får en tryggare framtid.
Arbetsplatsen
Individ- och familjeomsorgen är en del av Social- och utbildningsförvaltningen i Ludvika kommun. Vi är drygt 100 medarbetare organiserade i fem enheter: Utredningsenheten, Stöd- och försörjningsenheten, Familjehem- och familjerättsenheten, Öppenvårdsenheten samt Ami.
Familjehems- och familjerättsenheten består av tre funktionsgrupper och leds av en enhetschef tillsammans med två förste socialsekreterare. Vi arbetar tätt ihop med fram för allt utredningsenheten där man handlägger nyinkomna ärenden, utredningar enligt SoL och LVU samt öppenvårdsinsatser.Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Vill du göra verklig skillnad i barns liv - på riktigt?
Som socialsekreterare med inriktning på placerade barn och ungdomar får du en unik möjlighet att följa barn över tid och vara en trygg, stabil vuxen i deras vardag. Ditt uppdrag handlar inte bara om uppföljning - det handlar om att bygga tillitsfulla relationer där barnet känner sig sett, lyssnat på och delaktigt i sin egen process.
Du möter barn i olika livssituationer och arbetar aktivt för att skapa kontinuitet och trygghet i en ofta föränderlig tillvaro. Genom regelbundna uppföljningar, samtal och närvaro får du en central roll i att säkerställa att varje placering är så bra som möjligt utifrån barnets behov.
En viktig del av arbetet är också att bidra till att möjliggöra återförening med barnets föräldrar när det är möjligt och för barnets bästa. Det innebär att du arbetar nära föräldrarna, stöttar dem i förändringsprocesser och tydliggör vad som krävs för att stärka deras förmåga. Du vägleder, motiverar och följer upp - alltid med barnets trygghet och långsiktiga utveckling i fokus.
Hos oss får du arbeta i en roll där både hjärta och professionalitet är avgörande. Du blir en del av ett sammanhang där samarbete, reflektion och utveckling står i centrum - och där ditt engagemang gör skillnad varje dag.Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav. Vi söker dig som har lätt för att uttrycka dig tydligt i tal och skrift samt har insikt i hur ditt bemötande påverkar familjerna. Du har förmåga att göra avvägningar och fatta välmotiverade och rättssäkra beslut. Du har god samarbetsförmåga samt goda kunskaper i BBIC och relevant lagstiftning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av yrket.
Tjänsten kräver B-körkort.
Vi erbjuder dig
En arbetsplats där laganda och teamarbete står i fokus.
Stora möjligheter att utveckla och forma arbetssätt.
Ett stimulerande arbete präglat av engagemang, lärande och gemenskap.
Vi deltar i Yrkesresan, vilket ger dig en tydlig struktur för kompetensutveckling.
Förmåner i Ludvika kommun
Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
Anställningsform
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Lön: Månadslön enligt överenskommelse.
Övrig information
Utdrag ur belastningsregistret ska kunna lämnas inför en eventuell anställning.
Du ska kunna uppvisa legitimation och lämna examensbevis vid intervju.
Upplysningar
Enhetschef: Britt Larsson, 0240-860 67 britt.larsson@ludvika.se
Förste socialsekreterare: Louise Thegel Öjefelt, 0240-86267, louise.thegel-ojefelt@ludvika.se
Arbetstagarorganisation nås via kommunens växel, 0240-860 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2026. Urval sker löpande under ansökningstiden och intervjuer kan komma ske innan sista ansökningsdagen. Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas få välkomna dig till oss på Individ- och familjeomsorgen i Ludvika kommun, där vi arbetar för att göra skillnad för barn och unga - varje dag.
