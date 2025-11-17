Socialsekreterare
Nybro kommun, Individ- och familjeförvaltningen, Barn och familj / Socialsekreterarjobb / Nybro Visa alla socialsekreterarjobb i Nybro
2025-11-17
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nybro kommun, Individ- och familjeförvaltningen, Barn och familj i Nybro
Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Individ- och familjeförvaltningen ansvarar för insatser enligt SoL och LSS som omfattas av individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Kommunmedborgare som är i behov av socialtjänstens insatser kan erhålla råd, stöd och bistånd. I de flesta fall ges vårt bistånd och våra insatser efter en individuell bedömning som del av vår myndighetsutövning. Vi har ambitionen att de insatser vi ger ska leda till självständighet.
Verksamheten fokuserar på insatser till barn, ungdomar och deras föräldrar, missbruksproblematik, våld i nära relationer, personer med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin dagliga livsföring, personer i behov av försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, rehabilitering och integration.
Verksamhetsområdet Barn- och familj söker nu en ny kollega till mottagningsgruppen inom Enheten för Myndighetsutövning!
Vårt mål är att erbjuda barn, ungdomar och deras familjer det bästa möjliga av socialtjänstens barnavård och insatser genom att vara en mål- och resultatstyrd verksamhet. Vår ambition och högsta prioritet är att leva upp till gällande lagkrav och att de familjer som möter oss ska få ett gott och serviceinriktat bemötande.
Barn- och familjs arbete utgår från en systemteoretisk grund med barnets bästa i fokus där vi strävar efter att hitta lösningar i nära samverkan med familjer och deras nätverk. Ett av de övergripande målen inom verksamheten är att barn och unga så långt det är möjligt ska ges möjlighet att bo och växa upp tillsammans med sin familj, alternativt på annat sätt återförenas med sitt ursprung.
Barn- och familjs målgrupp är barn 0-18 år och unga vuxna 18-20 år. Barn- och familj består av tre enheter som leds av tre enhetschefer.
På Barn- och familj finns tre 1:e socialsekreterare med särskilt ansvar för en rättssäker myndighetsutövning och ett nära stöd i det dagliga arbetet.
Vill du arbeta med ett givande och utvecklande arbete för barn, unga och deras familjer? Välkommen med din ansökan till mottagningsgruppen i Nybro!Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Mottagningsgruppens huvudsakliga ansvar inom verksamhetsområdet Barn- och familj är att hantera inkomna orosanmälningar, ansökningar, göra skyddsbedömningar i ärenden samt hantera förhandsbedömningar. Inom mottagningsgruppens ansvar ligger också att hantera utlämnande av offentlig handling samt att vara rådgivande i kontakt med privatpersoner och andra professioner. Andra arbetsuppgifter som ingår är mindre utredningar, yttranden och ansökningar.
Mottagningsgruppen är liten och består av fyra socialsekreterare som har nära stöd av ledningsfunktioner. Storleken på arbetsgruppen möjliggör tätt kollegialt stöd, vi stöttar och hjälper varandra i det viktiga arbete som sker varje dag.
Inom Individ- och familjeomsorgen i Nybro arbetar vi i tät samverkan mellan enheter och arbetsgrupper. Vi har utarbetade rutiner för ärendeteam och intern samverkan där du kommer arbeta tillsammans med kollegor från andra delar av verksamheten utifrån att vi vet att det är när vi arbetar tillsammans med gemensamma mål till förändring som vårat arbete når bästa resultat. Vi är medskapande i vårat utvecklingsarbete och det finns goda möjligheter att bidra till verksamhetens utveckling, särskilt när vi nu implementerar nya socialtjänstlagen och vad den för med sig. Som ny till verksamheten kan vi också erbjuda ett introduktionsprogram som anpassas utifrån dina tidigare erfarenheter.
Vi arbetar enligt BBIC och vårat verksamhetssystem är procapita. Vi kommer framledes att gå över till Lifecare som system. Vi har kontinuerlig extern handledning som erbjuds till alla medarbetare.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Tjänsten är varierad och innefattar flera olika arbetsmoment som kräver hög kompetens inom arbetsområdet. Det ställer krav på förmåga att strukturera sitt arbete, samverka internt och externt och att kunna upprätthålla en rättssäker handläggning i samtliga arbetsmoment. Vi söker dig som har lätt för att uttrycka dig tydligt i tal och skrift samt ha insikt i hur ditt bemötande påverkar familjerna. Du har förmåga att göra avvägningar och fatta välmotiverade och rättssäkra beslut. Du har god samarbetsförmåga samt goda och fördjupade kunskaper i BBIC och lagstiftning företrädelsevis SoL, LVU, OSL, FL och FB.
Vi söker dig som är socionom eller har en av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning som uppfyller kompetenskravet för myndighetsutövning inom området barn och unga enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:79. Meriterande är även andra relevanta utbildningar, t.ex. MI. Erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning enligt SoL och LVU är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av yrket.
Då det dagliga arbetet kräver ett nära kollegialt samarbete läggs stor vikt vid personlig lämplighet. Tjänsten innefattar registerkontroll. Körkort B är ett krav.
Intervjuprocessen sker fortlöpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.
Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag. Vi undanber oss också samtal från annonssäljare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025 153". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nybro kommun
(org.nr 212000-0753) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nybro kommun, Individ- och familjeförvaltningen, Barn och familj Kontakt
Enhetschef
Jonas Berglund jonas.berglund@nybro.se 048145107 Jobbnummer
9608547