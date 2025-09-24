Socialsekreterare
Sävsjö Kommun / Socialsekreterarjobb / Sävsjö Visa alla socialsekreterarjobb i Sävsjö
2025-09-24
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sävsjö Kommun i Sävsjö
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra. Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med stöd till personer från 18 år som har en problematik inom skadligt bruk och beroende samt personer som har en psykisk funktionsnedsättning. I enheten ingår även arbete med våldsutövare samt socialtjänstens del i arbetet med avhopparverksamhet.
Vi tror på att det sociala förändringsarbetet måste bedrivas tillsammans med den enskilde för att kunna uppnå en positiv förändring i livssituationen och goda förutsättningar inför framtiden. Samarbete och samverkan med andra viktiga samarbetspartners och aktörer såväl inom som utanför organisationen är en förutsättning för att få en hållbar planering.
Vi utgår från MI (Motiverande samtal) som förhållningssätt. ASI (Addiction Severity Index) och IBIC (Individens behov i centrum) är utgångspunkt i utredningsarbetet. Har du inte kunskapen i dessa arbetssätt får du utbildning.
Du kommer handlägga ansökningar från personer med psykisk ohälsa såväl som samsjuklighet, skadligt bruk och beroende. Du följer även upp insatser och gör bedömningar kring förändringar i planering.
Du kommer att arbeta med myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan likvärdig utbildning innefattande minst 15 högskolepoäng i socialrätt gärna med erfarenhet av myndighetsutövning.
Som person vill vi att du visar engagemang och intresse för målgrupperna och har ett strukturerat och självständigt arbetssätt i dialog med chef och kollegor, att du är ansvarsfull, empatisk och trygg. Du har god förmåga att planera och organisera ditt arbete, samt kan vara flexibel och bidra med ett gott arbetsklimat.
Du har goda kunskaper att kunna hålla samtal och på ett rättssäkert sätt föra dokumentation. Du har respekt för de individer du möter, med en tydlighet samt förmåga till avgränsning. Arbetet kräver att du ser till människors lika värde, ser möjligheter och kan förmedla detta i din yrkesutövning på ett respektfullt sätt.
Vi värdesätter ett gott bemötande och att du har lätt för att samarbete. Vi är en liten grupp som är beroende av varandras flexibilitet och att hantera förändringar som kan ske under arbetsdagen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Provanställning kan komma att tillämpas.
B-körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279705". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö kommun
(org.nr 212000-0563) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Molly Göranson molly.goranson@savsjo.se 0382-154 54 Jobbnummer
9523528