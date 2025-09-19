Socialsekreterare
2025-09-19
, Kil
, Karlstad
, Hammarö
, Grums
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1000 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Förvaltningens uppdrag är att erbjuda vuxna vägledning och utbildning i det livslånga lärandet. Inom förvaltningen finns också vägledning och stöd till vuxnas individutveckling mot en egen försörjning. Förvaltningen ansvarar för integration och samordnar även arbetsmarknadspolitiska åtgärder.Publiceringsdatum2025-09-19Beskrivning
Individ- och familjeomsorgen (IFO) är en del av förvaltningen Lärande och Arbete, tillsammans med Individ och utveckling, Vuxenutbildningen och kommunens Lärcenter.
IFO ansvarar för myndighetsutövning enligt SoL, LVU och LVM för barn och vuxna, samt erbjuder öppenvård och öppet stöd. Totalt arbetar cirka 35 personer inom verksamheten. Vårt gemensamma mål är att skapa positiva resultat för dem vi är till för.
En av våra medarbetare har fått möjligheten att gå vidare till en annan tjänst inom IFO, och vi söker därför nu en socialsekreterare till vår barngrupp.
IFO är indelat i Barngrupp, Vuxengrupp och en gemensam Öppenvård med fokus på familje- och beroendebehandling, samt föräldrastöd och ungdomskurator. Barngruppen består av tolv medarbetare, varav en har mottagningsfunktion. Två ärendehandledare ger stöd i det dagliga arbetet, och nya socialsekreterare får en mentor vid start. Vi arbetar familjeorienterat och lösningsfokuserat.Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare har du ansvar för:
- Myndighetsutövning för barn och unga
- Utreda barns behov, följa upp öppenvårdsinsatser och placeringarKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom. Det är en fördel om du har utbildning i Signs of safety och/eller BBIC. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom barnvård eller annan myndighetsutövning.
Förvaltningens olika verksamheter samverkar nära, vilket är en viktig framgångsfaktor. Därför ser vi att du arbetar bra med andra människor genom ett lyhört och kommunikativt sätt. Du tar ansvar för din uppgift och planerar, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt så tidsramar hålls. Vi ser att du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter då rollen kan innebära snabba förändringar. Det är viktigt att du handlar i enlighet med fattade beslut och kan behålla ett lugn vid mer stressande situationer.
Tjänsten kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. B körkort är ett krav.
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att jobba med ambitiösa och kompetenta medarbetare, där vi har ett tydligt fokus på de vi är till för. Vi arbetar med delaktighet och kvalitet på ett respektfullt sätt både inom och utom enheten och gentemot våra klienter.
Som anställd hos får du också ta del av förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, flexibel arbetstid och kontinuerlig kompetensutveckling.
För dig som inte bor i kommunen finns pendlingsmöjligheter med till exempel cykelväg längs Klarälvsbanan och buss från Karlstad. Som nyanställd inom Forshaga kommun får du även 500 extrapoäng hos forshagabostäder, vilket räcker till att få en lägenhet. Anställningsvillkor
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Tillträde enligt överenskommelse
Rekrytering kan komma att ske under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan!
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du https://www.forshaga.se/GDPR
Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
