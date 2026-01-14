Socialpedagoger
2026-01-14
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet har cirka 1700 elever och ungefär 185 anställda varav runt 170 är lärare.
Vi erbjuder 16 nationella program, fyra introduktionsprogram och en riksrekryterande utbildning. På Wisbygymnasiet samarbetar vi och tar gemensamt ansvar så att våra elever når examensmålen. Vi sätter laget framför jaget, ser möjligheter till utveckling och talar gott om varandra. Undervisningen skapar vi tillsammans, den präglas av delaktighet och variation samt inspirerar till att vilja lära mer.
Wisbygymnasiets vision är:
• Vi är i framkant när det gäller att möta dagens och morgondagens behov i samhället
• Vi har bra hälsa och mår bra i vår skolmiljö
• Vi är platsen för både bildning och utbildningPubliceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
I rollen som socialpedagog kommer du att arbeta elevstödjande både i och utanför klassrummet. Du bygger förtroendefulla relationer med våra elever och, i viss mån, med deras vårdnadshavare. Genom ett relationsskapande och motiverande arbetssätt stimulerar du elevernas utveckling och bidrar till att skapa goda förutsättningar för lärande.
En viktig del av uppdraget är att stärka skolans värdegrund, trygghet och likvärdighet. Detta gör du genom närvaro, dialog och olika relationsskapande aktiviteter, exempelvis i skolans caféer och andra gemensamma miljöer. Du stöttar och lyssnar på eleverna och för kontinuerliga samtal som bidrar till att utveckla deras sociala kompetens, självkänsla och ansvarstagande. Du arbetar både förebyggande och främjande för att skapa en trygg skolmiljö där alla elever känner sig sedda och inkluderade. I uppdraget ingår även samverkan med externa aktörer såsom socialtjänst, behandlingshem, polis och andra relevanta instanser.
Arbetet sker i nära och kontinuerlig samverkan med elevhälsoteamet (EHT), mentorer och skolledning, med ett tydligt fokus på elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande uppdrag. Du är en aktiv och självklar del av EHT:s arbete och bidrar med din kompetens i gemensamma analyser av elevers lärande, närvaro och mående. Tillsammans inom EHT arbetar du med att identifiera tidiga signaler, planera och följa upp förebyggande insatser samt utveckla strukturer och arbetssätt som stärker elevers hälsa, trygghet och studieförutsättningar på individ-, grupp- och organisationsnivå. Arbetet syftar till att skapa hållbara lösningar och en långsiktig elevhälsostruktur som stödjer både undervisningens kvalitet och elevernas välbefinnande.
Vem är du?
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning samt en eftergymnasial utbildning som socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har erfarenhet av, och god förståelse för, arbete i en mångkulturell miljö. Det är meriterande om du har kännedom om skolans styrdokument samt tidigare erfarenhet av arbete inom skola eller annan pedagogisk verksamhet. Du har gärna erfarenhet av arbete med elever i gymnasieålder och ett stort intresse för att arbeta med ungdomar i deras skolvardag.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara en trygg, positiv och ansvarstagande person som har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer. Du är strukturerad, kan prioritera dina arbetsuppgifter och tar ett självständigt ansvar för din arbetsdag. I rollen kommer du att ha många kontaktytor och ingå i ett team med flera olika yrkeskategorier som tillsammans arbetar för elevernas måluppfyllelse. Du har därför god samarbetsförmåga och en tydlig förståelse för vikten av samverkan, både internt inom skolan och externt med andra aktörer.
Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
