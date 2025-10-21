Socialpedagog till Killebäckskolan
Lunds kommun / Behandlingsassistentjobb / Lund Visa alla behandlingsassistentjobb i Lund
2025-10-21
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Om rollen och dina arbetsuppgifter
I rollen som socialpedagog på Killebäckskolan arbetar du med att bygga förtroendefulla relationer för att öka elevernas trygghet och stödja deras utveckling mot större självständighet.
Du kommer spela en viktig roll i samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och andra aktörer för att ge rätt stöd till eleverna.
I uppdraget som socialpedagog kommer du att:
- Arbeta förebyggande och främjande i nära samverkan med skolpersonal, elevhälsa och vårdnadshavare.
- Kartlägga frånvaro, genomföra utredningar samt arbeta praktiskt tillsammans med elever och vårdnadshavare.
Vara aktiv i det trygghetsskapande arbetet på skolan och bidra till en inkluderande lärmiljö.
Arbeta med värdegrundsfrågor och främja positiva relationer genom sociala aktiviteter under raster.
Utreda och följa upp anmälningar om kränkningar, både på individ- och gruppnivå.
I arbetet ingår också att följa upp frånvaro, göra utredningar och samarbeta nära elever och vårdnadshavare. Det handlar också om att ta kontakt och ibland göra hembesök hos familjer där elever har hög eller oroande frånvaro. Målet är att stötta elever att komma till skolan igen och göra övergången tillbaka så trygg och smidig som möjligt.
Vi söker dig
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning som socialpedagog via yrkeshögskola, folkhögskola eller högskola/universitet eller annan relevant utbildning inom socialt arbete eller beteendevetenskap som bedöms likvärdig. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med liknande uppdrag inom skola eller annan verksamhet som riktar sig till barn och unga.
För att lyckas i uppdraget behöver du:
- Vara trygg och stabil med en god förmåga att anpassa dig efter olika situationer.
- Ha ett gott bemötande, vara lyhörd, tålmodig och ha god samarbetsförmåga.
- God digital kompetens och förmåga att kunna använda skolans digitala verktyg i det dagliga arbetet.
Därtill ser vi gärna att du har erfarenhet av samverkan med socialtjänst, vårdinstanser eller andra myndigheter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % och tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av en redan tillsvidareanställd medarbetare inom organisationen.
I denna rekrytering har vi valt att ersätta det personliga brevet med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Killebäckskolan som ligger i natursköna Södra Sandby är en skola för årskurserna 4-9 med cirka 490 elever. Efter en omfattande renovering 2010 har skolan moderna och ljusa lokaler som skapar en inspirerande miljö för både lärande och välbefinnande.
Vi arbetar i välstrukturerade arbetslag, vilket bidrar till en trygg och stödjande atmosfär för både elever och personal. Vårt mål är att alla elever ska känna sig sedda och stöttade, och vi jobbar varje dag för att ge dem de bästa förutsättningarna att möta framtidens utmaningar.
Skolan har ett nära och aktivt samarbete med olika kommunala verksamheter vilket ger våra elever en rik och varierad skolgång med både skolaktiviteter och fritidsaktiviteter. Killebäckskolan ligger cirka 10 km från Lund och har endast fem minuters gångväg från närmaste busshållplats.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/976". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Malin Sellberg, rektor malin.sellberg@lund.se Jobbnummer
9566809