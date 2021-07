Socialpedagog till Gullregnsskolan F-3 - Kungsbacka Kommun - Speciallärarjobb i Kungsbacka

Kungsbacka Kommun / Speciallärarjobb / Kungsbacka2021-07-08Kungsbacka är en växande kommun där både människor och företag utvecklas. Hos oss arbetar människor som vill, vågar och kan. Vill du bli en av oss?Som medarbetare i Kungsbacka Kommun blir du en bärande del i vårt arbete och vår ambition i att skapa en skola i världsklass.Vi ser fram emot ditt bidrag!Rollen som socialpedagog hos ossI denna roll bidrar du till en dela-kultur där vi tillsammans ansvarar, inspirerar, samarbetar och stödjer varandra. Tillsammans med dina kollegor förväntas du utifrån din kompetens och erfarenhet såväl planera och genomföra, som att analysera och utvärdera verksamheten utifrån skolans styrdokument.Möjligheten att påverka och utforma verksamheten utifrån den egna kompetensen är stor då vi är en liten skola som jobbar nära varandra. Vi är i början på vårt utvecklingsarbete där vi har fokus på undervisningen för att öka elevernas måluppfyllelse.Som medarbetare på Gullregnsskolan arbetar du utifrån ett förebyggande och främjande perspektiv där alla sammanhang betraktas som en möjlighet till lärande. Ett samarbete sker bland all personal för våra elever, oavsett om det är skoltid eller fritidstid, där vi är hjälpsamma och flexibla med elevernas lärande i fokus.Du förväntas ta ansvar för ditt uppdrag både under skoltid och på ett utav våra fritidshemsavdelningar. Du är en viktig del av ett större sammanhang där vi jobbar tillsammans med att utveckla vår verksamhet grundat i forskning. Du förväntas vara aktiv genom att tillföra, initiera och vara delaktig i förändringsarbetet. En viktig del är att vara prestigelös och titta på sin egen praktik med kritiska glasögon med ambitionen till att utvecklas och på så vis utveckla verksamheten och den gemensamma praktiken. Vill du vara med vår resa och utveckla vår skola tillsammans med oss? Läs mer nedan om vilken profil vi söker.Din profilVi strävar efter att hitta en person med rätt kombination av personlighet och kompetens. Rätt person för det här jobbet trivs i en verksamhet med ständigt förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Rätt person för det här jobbet är genuint intresserad av att skapa, underhålla och vårda goda relationer med såväl kollegor som elever och vårdnadshavare samt skolledning och elevhälsoteamet. För dig är det viktigt med en professionell arbetsplats där diskursen är lärande och pedagogik, där du är en viktig komponent i att hitta goda gemensamma lösningar på utmaningar som kan uppstå.I ditt arbete ser du fördelarna med att arbeta förebyggande och främjande för att eliminera hinder för elevernas lärande. Du arbetar för att stärka elevernas lärandeidentitet där eleverna utvecklar en tilltro till sin egen förmåga och en trygghet i att våga befinna sig i lärande.Du är flexibel och bekväm med att ta ansvar för att utveckla verksamheten på enhetsnivå och tar ansvar för gemensamma processer där arbetet leder till ett resultat i det dagliga arbetet.Vi söker dig som är utbildad socialpedagog och vill ta ansvar för fritidshemmet samt arbetet med elever under skoltid, med bland annat fokus på rastverksamheten.Nyexaminerade är välkomna att söka om man upplever att man stämmer in på profilbeskrivningen.Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.Om oss på GullregnsskolanGullregnsskolan är en skola med hög kvalitet och goda resultat. Motivationen är hög, såväl hos pedagoger och elever som ledning. Som medarbetare hos oss genomsyras vardagen av stort engagemang och goda kunskaper om uppdraget. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för lärande, nu och i framtiden.Vi är en liten F-3 skola i centrala Kungsbacka med ca 150 elever. Vi har påbörjat ett 5 årigt utvecklingsarbete med fokus på undervisningens kvalitet i samtliga verksamhetsformer, skola och fritids, där lärande är utgångspunkten i det vi gör. Vill du vara med vår resa där vi utvecklar praktiken för att öka elevernas måluppfyllelse där eleverna har tilltro till sin egen förmåga och lär tillsammans utifrån ett sociokulturellt perspektiv då välkomna vi din ansökan. Hos oss får du möjlighet att påverka och utforma verksamheten tillsammans med kollegor med utgångspunkt i forskning kring lärande.Vi satsar på den digitala infrastrukturen då vi arbetar för att förbereda eleverna inför ett globalt digitalt samhälle vilket möjliggör en formativ multimodal utformning av din undervisning.Vårt erbjudande och övrig informationEn tillsvidareanställning på heltid finns för tillsättning med start den 2 augusti.Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Sa-har-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Intresserad?Kul! Välkommen med din ansökan redan idag då rekrytering sker fortlöpande, men senast 15 juli 2021.Om oss på förvaltningen Förskola & GrundskolaFörskola & Grundskola är förvaltningen där allt börjar med dig. Med fokus på individ och flexibla lösningar attraherar vi professionella och engagerade människor till vår verksamhet.I våra förskolor och grundskolor pågår det varje dag undervisning som syftar till att barn och elever ska prestera utifrån sin fulla kapacitet på sin resa emot framtiden. Arbetet präglas av tillitsbaserad styrning där vi strävar efter att göra varandra bra och skapa goda förutsättningar för alla att lyckas. Verksamheten är indelad i tre geografiskt pedagogiska områden som omfattat omsorg och utbildning för barn och elever 1-16 år. Vi har en utvecklad central stödorganisation som skapar goda förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap. 