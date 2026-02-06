Socialpedagog
2026-02-06
Vi söker nu en socialpedagog till vårt lilla familjära behandlingshem beläget i lantlig miljö i Essunga Kommun. Verksamheten bedriver strukturerad och evidensbaserad behandling i kombination med tydlig struktur, relationellt arbete och meningsfulla aktiviteter. Vi arbetar nära våra klienter och lägger stor vikt vid trygghet, kontinuitet och professionellt bemötande. I verksamheten ingår även inslag av grön rehabilitering, djur och naturbaserade aktiviteter.
Som socialpedagog arbetar du nära klienterna i deras dagliga liv och behandling. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Behandlande och stödjande samtal.
Dokumentation enligt gällande lagstiftning och uppdrag.
Samverkan med socialtjänst, anhöriga och andra aktörer.
Medverkan i aktiviteter, praktiskt arbete och utevistelse.
Strukturering av vardag och genomförande av individuella insatser.
Arbetet sker i team men kräver även självständighet och god omdömesförmåga.
Vi söker dig som är strukturerad, stabil och trygg i gränssättning. Har god dokumentationsförmåga. Är utbildad socialpedagog eller har annan likvärdig utbildning. Har erfarenhet av behandlingsarbete med vuxna. Bekväm att arbeta i mindre verksamhet med nära samarbete. Lugn och närvarande. Ansvarstagande och flexibel.
Vi erbjuder lantlig arbetsmiljö med närhet till djur och natur, möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av verksamheten, utvecklingspotential i form av fortbildning, arbete i en liten, engagerad och familjär verksamhet.
Ansökan sker löpande/omgående. Välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: porsberga@mail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Porsberga Gård AB
(org.nr 556651-6562)
Malma Porsberga (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Porsberga Gård AB
VD
Veronica Bjursell porsberga@mail.com 0703659853
9729303