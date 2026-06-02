Socialchef till Borgholms kommun
2026-06-02
Vill du leda utvecklingen av framtidens socialtjänst i en av Sveriges vackraste kommuner?
I Borgholms kommun är det nära mellan beslut och handling. Här finns möjligheten att påverka på riktigt – tillsammans med engagerade medarbetare, chefer, politiker och samarbetspartners.
Vi söker nu en socialchef som vill kombinera strategiskt ledarskap med ett nära och engagerat arbete tillsammans med verksamheten. Hos oss får du ett samhällsviktigt uppdrag där du leder utvecklingen av socialtjänsten med fokus på kvalitet, tillit, hållbarhet och framtidens kompetensförsörjning.
Socialförvaltningen i Borgholms kommun ansvarar för stöd, omsorg och förebyggande insatser till kommunens invånare. Förvaltningen omfattar cirka 650 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden:
• Hemtjänst och hemsjukvård
• Vård- och omsorgsboenden
• Omsorg för personer med funktionsnedsättning
• Individ- och familjeomsorg
Varje verksamhetsområde leds av en verksamhetschef.
Som socialchef ingår du i kommunens ledningsgrupp och samarbetar nära övriga förvaltnings- och bolagschefer för att bidra till kommunens utveckling som helhet.
Socialförvaltningen står inför både stora möjligheter och viktiga utmaningar i en tid av förändrade behov och demografisk utveckling. Vi arbetar aktivt för att stärka det förebyggande arbetet, utveckla samverkan och skapa en långsiktigt hållbar socialtjänst för våra invånare.
Som socialchef blir du en nyckelperson i detta arbete.
Välkommen med din ansökan!
Publiceringsdatum 2026-06-02
Som socialchef har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och följa upp socialförvaltningens verksamheter tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp.
Uppdraget är både strategiskt och verksamhetsnära. Vi söker därför dig som är synlig i verksamheten, tillgänglig för chefer och medarbetare och som har god förståelse för välfärdens vardag och utmaningar.
Du ansvarar för att verksamheten bedrivs i linje med kommunfullmäktiges och socialnämndens mål, visioner och budgetramar. Du driver utvecklings- och förändringsarbete med fokus på kvalitet, rättssäkerhet, effektivitet och god arbetsmiljö.
I rollen ingår ett nära samarbete med socialnämndens presidium och kommunchef. Du ansvarar för att föredra ärenden, ta fram beslutsunderlag och skapa förutsättningar för välgrundade beslut.
Du företräder även kommunen i regional samverkan genom deltagande i socialchefsnätverk och länsgemensamma utvecklingsforum.Kvalifikationer
Krav
• Relevant högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat chefs- och ledarskap på strategisk nivå
• Erfarenhet av att leda andra chefer
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande:
• Erfarenhet av större förändrings- och utvecklingsarbete
• Utbildning inom ledarskap och/eller förändringsledning
• Erfarenhet från flera delar av socialtjänstens verksamhetsområden
• Erfarenhet av regional samverkan och utvecklingsarbete
• Goda kunskaper om de lagar och förordningar som styr socialtjänstens verksamhetDina personliga egenskaper
Vi söker en trygg och tydlig ledare som kombinerar strategisk förmåga med ett starkt verksamhetsengagemang.
Du skapar struktur, driver utveckling och följer upp resultat samtidigt som du bygger förtroendefulla relationer genom dialog, närvaro och lyhördhet.
Du är trygg i att fatta beslut, prioritera i komplexa frågor och driva förändringsarbete över tid. Samtidigt har du förmåga att skapa engagemang och gemensam riktning i organisationen.
Vi ser gärna att du har ett särskilt intresse för kompetensförsörjningens utmaningar och möjligheter samt förmåga att tydliggöra verksamhetens uppdrag i en föränderlig omvärld.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Hos oss får du:
• Ett meningsfullt och samhällsviktigt uppdrag
• Möjlighet att påverka och göra verklig skillnad
• Korta beslutsvägar och nära samarbete mellan verksamhet, politik och ledning
• Engagerade kollegor och medarbetare
• Vara med och utveckla framtidens socialtjänst i en kommun med höga ambitioner
Vi arbetar aktivt för hållbara arbetsplatser genom vårt friskorienterade arbetssätt och ett långsiktigt fokus på arbetsmiljö och ledarskap.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Som tillsvidareanställd i Borgholms kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Borgholms kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329469".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borgholms Kommun
(org.nr 212000-0795), https://www.borgholm.se/omsorg-och-stod/
387 21 BORGHOLM
Borgholms kommun, Socialförvaltningen
Kommunchef
Jens Odevall Jens.Odevall@borgholm.se 0485 - 880 10
9942003