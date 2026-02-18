Socialassistenter till myndighetsavdelningen
Region Gotland / Administratörsjobb / Gotland Visa alla administratörsjobb i Gotland
2026-02-18
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Myndighetsavdelningen
Myndighetsavdelningen, med cirka 70 medarbetare, arbetar med handläggning enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Hos oss finns även förebyggandeenheten med bland annat anhörigstöd och hälsa 65. Vi ansvarar även för avgiftshandläggning och bostadsanpassningsbidrag. Vi utreder, beslutar och följer upp insatser till personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning är i behov av stöd och omsorg. Vi har ett viktigt uppdrag som gör skillnad för andra människor.
Myndighetsavdelningen inom socialtjänsten söker två socialassistenter. Uppdraget innebär att ge administrativt och praktiskt stöd till avdelningens enheter. Genom att avlasta handläggare i deras administrativa arbete bidrar du till god kvalitet, rättssäkerhet och en hållbar arbetsmiljö.
Avdelningen befinner sig just nu i ett omställningsarbete med anledning av nya lagstiftningar och reformer. För att möta kommande krav och skapa stabila arbetssätt stärker vi nu organisationen med två socialassistenter.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som socialassistent arbetar du med administrativa arbetsuppgifter som stödjer handläggarnas dagliga arbete. Rollen är serviceinriktad och innebär många kontaktytor, både internt och externt. Du har kontakt med kollegor, invånare och samverkanspartners, och bidrar till att skapa tydliga och fungerande processer i det dagliga arbetet.
Arbetet är varierat och kräver god förmåga att anpassa sig efter verksamhetens behov. Nya arbetsuppgifter kan uppstå med kort varsel, och du behöver kunna ta ansvar för att de genomförs på ett strukturerat och professionellt sätt. I rollen är du en viktig del av avdelningens administrativa stöd och medverkar till att verksamheten kan utföra sitt uppdrag på ett effektivt och rättssäkert sätt.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
- Bemanning av mottagningstelefon och hantering av inkommande e-post
- Hantering av inkommande handlingar samt dokument- och ärendeadministration
- Bokning och ombokning av möten, utskick, utlämnande av handlingar, posthantering och intern service
- Administration kopplat till IT
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant utbildning på gymnasial eller eftergymnasial nivå, exempelvis inom administration, socialt arbete eller motsvarande. Du har erfarenhet av administrativt arbete och är trygg i din administrativa roll, med god vana av att arbeta i digitala system. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och innehar B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom socialtjänst eller annan offentlig verksamhet. Kunskap om socialtjänstlagen (SoL) och/eller LSS är en fördel. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att stödja användare i digitala tjänster och e-tjänster samt utbildning eller erfarenhet inom digitalisering eller AI.
För att fungera väl i rollen är du självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du arbetar strukturerat med god förmåga att planera, prioritera och följa upp ditt arbete, samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du agerar stabilt och professionellt i din roll och har ett serviceinriktat, respektfullt och professionellt bemötande.
Du trivs i en administrativ roll med många parallella arbetsuppgifter och arbetar effektivt, noggrant och lösningsfokuserat. Som person är du prestigelös, trygg i sociala sammanhang och har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Du har god förmåga att koordinera arbete och skapa förtroendefulla relationer i enlighet med gällande beslut och riktlinjer.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen så vänta inte med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/209". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Myndighetsavdelningen Kontakt
Pernilla Ahlvin, enhetschef 0498-204253 Jobbnummer
9750155