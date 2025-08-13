SO-lärare, Björksätraskolan
Sandvikens kommun, Grundskola / Grundskollärarjobb / Sandviken Visa alla grundskollärarjobb i Sandviken
2025-08-13
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Grundskola i Sandviken
, Gävle
eller i hela Sverige
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.
Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter.
Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
I Sandvikens kommunala grundskolor gör vi varandra bättre!
Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med höga förväntningar på alla. Du som medarbetare har en nyckelroll. Med kompetens och engagemang arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sina mål och känna trygghet och glädje i skolan.
Sandvikens kommun har en lång tradition av satsning på IT och varje elev har sin egen dator. Vi ser digital kompetens som ett redskap för skapande, kommunikation och samarbete.
Hos oss får du som medarbetare tillgång till:
• egen arbetsdator
• digital lärplattform
• digitala stödsystem för systematiskt kvalitetsarbete
• möjlighet till semesterväxling till fler semesterdagar (vid semestertjänst)
• friskvårdsbidrag
• Pulsen, en av Sveriges bästa personalföreningar
Dessutom får du ta del av ett strukturerat förvaltningsgemensamt värdegrundsarbete och du får arbeta i en lagom stor kommun där du är delaktig i besluten.
Björksätraskolan är en F-9 skola med ca 770 elever och är en del av Södra grundskolområdet i Sandviken. På Björksätraskolan 7-9 går det ca 350 elever.
Björksätraskolan tar man sig lätt till med allmänna kommunikationer samtidigt som närheten till skog och natur finns utanför fönstret. I skolans närhet finns det flera idrottsanläggningar som är möjligt att använda sig av.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad SO- lärare till vår särskilda undervisningsgrupp på Björksätraskolan. Som lärare har du ett nära förhållande till eleverna på skolan samt stöttar elever att kunna följa med i undervisningen, du har goda ledaregenskaper och förmåga att skapa goda relationer för att hjälpa eleverna att finna ro i sina studier. Du hjälper till att hitta individuella lösningar för elever så att de kan tillgodogöra sig kunskap. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en miljö som främjar trygghet, studiero, social medvetenhet och självständighet. Det tillsammans skapar en grund för elevernas måluppfyllelse. På skolan finns ett väl fungerande elevhälsoteam som arbetar främjande och förebyggande för att alla elever ska nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Tillsammans med elevhälsan bidrar du att identifiera områden för dig som lärare som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen.
Du är strukturerad och engagerad, lyhörd, positiv och ansvarstagande gentemot alla du möter i ditt arbete. Du är van att arbeta med digitala verktyg som till exempel Microsoft 365 med Teams och Unikum. Du kommer ha ett tätt samarbete med kollegor, speciallärare, specialpedagog och övrig elevhälsa för att hantera behovet av extra anpassningar och särskilt stöd utanför klassrummet.Kvalifikationer
Vi söker dig som känner igen dig i följande:
• Du är legitimerad lärare.
• Du har kännedom gällande lagar och förordningar som styr skolans verksamhet.
• Du är en tydlig ledare och vuxen förebild.
• Du kan samarbeta, skapa goda relationer och är tydlig i din dialog med kollegor, elever och föräldrar.
• Du kan sätta tydliga och professionella gränser samtidigt som du har stor empatisk förmåga och god förståelse för olika skolsvårigheter som elever kan ha hamnat i.
Meriterande är om du:
• har erfarenhet och kunskap av arbete med barn/elever.
• kan använda dig av datorn som ett naturligt verktyg.
Goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet och din erfarenhet.
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor Arbete & karriär under sandviken.se
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor "Hello Sandviken" under sandviken.se.
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "784-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Arbetsplats
Sandvikens kommun, Grundskola Kontakt
Biträdande rektor
Anna Engblom anna.engblom@edu.sandviken.se 026-24 15 17 Jobbnummer
9455871