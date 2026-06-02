SO/SV-lärare 7-9
2026-06-02
Markaryds kommun är en naturnära och välskött, småländsk gränsbygd, här växer och utvecklas människor och företag i en kreativ och hållbar miljö. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för alla medborgare, besökare och näringsidkare i vår kommun. Samverkan med den ideella sektorn och näringslivet är således en viktig del av vårt utvecklingsarbete. Som arbetsgivare vill vi se och ta vara på möjligheter. Det skapar potential att bygga och utveckla kommunen tillsammans, för det är just tillsammans som vi gör varandra bättre. Engagemang, tillit, tillsammans – det är vår värdegrund och den tar vi på stort allvar. Hos oss finner du kompetenta och engagerade kollegor och chefer. Som vår medarbetare tror vi på dig, stöttar dig i ditt uppdrag och välkomnar dig att bli en del av en positiv gemenskap.
Markaryds kommun söker Sv/SO-lärare som vill ansluta till vårt härliga lärarteam på Markaryd skola. Du kommer att ansvara för Sv/SO-undervisning i årskurs 7–9. I tjänsten kan det också komma att ingå att vara mentor. Genom ditt engagemang kommer du att bidra till skolans utveckling och till verksamhetens helhet. Du lägger stor vikt vid att skapa relationer med eleverna för att ta tillvara elevens nyfikenhet, fantasi och drivkraft. Publiceringsdatum2026-06-02Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
• legitimerad lärare med behörighet i Sv/SO
• väl förtrogen med skolans uppdrag och styrdokument samt kan omsätta dessa i praktiken tillsammans med elever och övriga pedagoger.
Vem är du?
Som person har du förmågan att utgå ifrån varje elevs behov och förutsättningar och är en tydlig ledare och en vuxen förebild. Du har lätt för att samarbeta, skapa relationer, och vara tydlig i dialog med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ser möjligheter och lösningar i stället för hinder. Vidare är du lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut. Om tjänsten
Anställningsform: vikariat
Omfattning: 80% under höstterminen
Tillträde: start i augusti.
Urval kommer att ske löpande. Övrig information
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.
Vi undanber oss för direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser och kompetensförsörjning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Markaryds Kommun
(org.nr 212000-0654)
285 31 MARKARYD Arbetsplats
Markaryds kommun Kontakt
Rektor Markaryd skola 7-9
Michael Assarsson michael.assarsson@markaryd.se +4643372210 Jobbnummer
9941677