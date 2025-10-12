Snöröjning

Strindbergs Gräv & Markbeläggning AB / Maskinförarjobb / Västerås
2025-10-12


Strindbergs Gräv och Markbeläggning AB arbetar med grävning, dränering, markbeläggning, tomtplanering, snöröjning, sandning och bort sopning av sand.
För kommande säsong söker vi förare för snöröjning även viss hand skottning kan förekomma
Det kan förekomma att du får hoppa in och jobba med kort varsel.

Du måste vara noggrann och serviceinriktad för att göra ett bra resultat för våra kunder och du måste kunna jobba själv eller i lag.
Du kommer att ingå i ett kund inriktat team.
Det är ett krav att du har körkort för hjullastare.
Intervjuer kommer ske löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
Ansökan endast via mail
E-post: info@strindsgrav.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snöröj".

Arbetsgivare
Strindbergs Gräv & Markbeläggning AB (org.nr 559384-9010)
Sjöhagsvägen 8 (visa karta)
721 32  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9552453

