Snikare - Malmö
Taskrunner AB / Servicepersonaljobb / Malmö
2025-10-17
Är du personen som som släkt och vänner vänder sig till när något behöver fixas? Är du skicklig på att arbeta med händerna?
Då är du den vi letar efter!
Som Buddy på Buddy Company har du möjlighet att utföra uppdrag inom t.ex. möbelmontering, trädgårdshjälp, flytt & bärhjälp med mera. Du sätter själv upp ditt schema genom att buda på uppdrag i vår app. Perfekt för dig som vill skapa ditt egna schema eller bara jobba extra då och då!
Vad krävs för att bli HandyBuddy hos oss?
Du har fyllt 18 år
Du är redo att utföra uppdrag i ditt närområde (eller varför inte i en annan stad om du ändå har vägarna förbi?).
Du har svenskt ID, bankkonto & personnummer.
Du är händig!
Du är ansvarsfull vilket bl.a. innebär att du kommer i tid, har med dig rätt verktyg och kommunicerar tydligt med alla klienter.
Är du en särskilt framstående kandidat som söker fulltidsjobb? Sök ändå! Vi anlitar löpande nya 'fulltidare' som jobbar 100% till en fast lön.
Hur du får betalt
TaskRunner tillhandahåller säkra utbetalningar via tjänsten GigaPay. Betalningar sker säkert via vår app.
Du har pengarna direkt på kontot efter att uppdragsgivaren har godkänt uppdraget.
Självklart betalar vi arbetsgivaravgift och A-skatt åt dig, så du kan spendera pengarna du tjänat i fred.
Vill du hänga med på vår resa? Då ser vi gärna att du ansöker om att bli Buddy hos oss. I kombination med att du söker tjänsten kan du också skapa ett konto i appen TaskrunnerPRO - För runners.
Ladda ned appen för iPhone: https://apple.co/3bUt4EO
Ladda ned appen för Android: https://bit.ly/3uk1M0Y
Om oss
TaskRunner är sedan 2021 en del av Buddy Company, en "one-stop shop" för tjänster runt om i hemmet. Utöver HandyBuddy erbjuder Buddy Company också teknisk support och städtjänster.
Läs mer om oss här https://taskrunner.se/runners-ansok/
