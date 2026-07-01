Snickerier, stenläggning, betongarbete

Billdals Betong & Bygg AB / Snickarjobb / Göteborg
2026-07-01


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Vi behöver en snickare för byggservice i Södra av göteborg, kontrakt form blir timanställning/provanställning.
Dina uppdrag blir: Byta fasad, tillläggsisolering, ytterdörrbyte, fönsterbyte, stenläggning av små ingångar, altaner, plintgrävning, blanda betong och gjuta, golvläggning, gipsning, fasadmålning m.m

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: Info@billdalsbetongochbyggab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Billdals Betong & Bygg AB (org.nr 559121-5479)
Årekärrsvägen 103 (visa karta)
427 40  BILLDAL

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9988117

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