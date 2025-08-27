snickeriarbete-lackning och slipning
2025-08-27
Nu söker vi lackerare till vårt team i järfälla
Vi söker dig som vill och kan jobba med lackning och slipning av köksluckor, möbler, dörrar, snickerier nyproduktion mdf mm
Personlighet
Du värdesätter ett gott samarbete kollegor emellan.
Det krävs att du är noggrann, serviceinriktad, och kunna hantera stressamma situationer.
Du vet hur ett arbete kan och bör planeras och vilka initiativ du självständigt kan ta för att lyckas på bästa sätt. Vi lägger större vikt av din erfarenhet och person än vad du har för utbildning.
Du behöver ha:
• Kunskap och erfarenhet av manuell sprutmålning.
• Sinne för kvalitet och detaljer
• En god kommunikation med kollegor och kunder - ett gott samarbete
• Ett stort intresse av att utvecklas i ditt jobb.
• Svenska både i tal och skrift.
• Självgående
• Ansvarstagande
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av liknande produktion.
• Körkort B
Hos oss får du jobba i moderna lokaler med en modern maskinpark. Vi satsar på vår personal och anser att rätt medarbetare är A och O i vår framtida utveckling. vi ser fram emot din ansökan ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
tele
E-post: stoffesautolack@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stoffes Lack AB
(org.nr 559106-2681)
176 77 JÄRFÄLLA Kontakt
stoffe andreasson stoffesautolack@gmail.com 0762268144 Jobbnummer
9479519