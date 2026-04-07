Snickare/Träarbetare
Worknordic söker nu efter ytterligare Snickare/träarbetare för arbete med start så snart som möjligt.Till renoveringen av en större kommersiell fastighet behöver vi nu anställa ytterligare en Snickare/Träarbetare. Uppdraget är i Solna.Som Snickare kommer du arbeta med traditionella arbetsuppgifter för en snickare/träarbetare, med fokus på invändigt snickeri och gipsning av väggar.Kvalifikationer:*Du har minst fyra års relevant arbetslivserfarenhet som Snickare/träarbetare*Du har god erfarenhet av att gipsa väggar*Du pratar och skriver obehindrat på svenska *Du kan läsa och tyda bygghandlingar*Du tar egna initiativ, men kan också samarbeta med andra*Med anledning av projektets art, måste du inneha svenskt medborgarskapDet är mycket meriterande om du har körkort, men inget krav.Har du yrkesbevis som Träarbetare är detta också meriterande, men inget krav.Har du liftkort är det också meriterande.Vi erbjuder:*Lön efter avtal*Reseersättning*Kompetenta och trevliga kollegor*Stora utvecklingsmöjligheter Arbetsort:Solna med omnejdUppstart:Snarast möjligt / Enligt ökOmfattning:Heltid, tillsvidareAnsökningsfrist:SnarastOm du känner igen dig i arbetsbeskrivningen ovan vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt!Vi intervjuar och rekryterar löpande för denna tjänst och tjänsterna kan komma att tillsättas innan annonsen löpt ut.Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Worknordic Group AB
(org.nr 556826-1001)
171 73 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
WorkNordic Group AB Kontakt
Partner
Kim Klingström kim@wngroup.se Jobbnummer
9839595