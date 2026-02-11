Snickare till Eneract Bygg

Eneract AB / Snickarjobb / Hässleholm
2026-02-11


Publiceringsdatum
2026-02-11

Om företaget
Eneract AB är ett etablerat byggföretag med bas i Hässleholm. Vi erbjuder byggservice, takrenovering, stomresning och nyproduktion, främst i norra Skåne. Vi är ett litet företag med strax över 10 medarbetare som värdesätter kvalitet, nära samarbete och nöjda kunder.
Din roll:
Som snickare hos oss arbetar du med varierande projekt inom nyproduktion, renoveringar och tillbyggnader av villor och radhus. Arbetet spänner över allt från stomresning och takarbeten till inredningsmontering. Du arbetar självständigt och tar eget ansvar för planering och genomförande av dina uppdrag, med kollegor som backup när det behövs. Du blir en viktig del av teamet och bidrar till att varje hus levereras med hög kvalitet och noggrannhet.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som snickare
Är självgående och tar egna initiativ
Är en lagspelare
Har B-körkort

Vi erbjuder:
En trygg och familjär arbetsmiljö med bra kollegor
Möjlighet att påverka och utvecklas i din roll
Tydligt ledarskap och stöd i ditt arbete
Utmanande och varierande projekt
En kultur präglad av öppenhet, respekt och professionalism


Rekryteringsprocessen sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar dig som vill bli en del av vårat team.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: jobb@eneract.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare - Namn".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eneract AB (org.nr 559127-8162), http://www.eneract.se
Stengatan 5 (visa karta)
281 45  HÄSSLEHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Kenneth Nilsson
jobb@eneract.se
076-526 27 53

Jobbnummer
9735729

