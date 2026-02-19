Snickare sökes till uppdrag i Jönköping
ByggLove Bemanning AB söker snickare till Jönköping
För kunds räkning söker vi nu engagerade och yrkesskickliga snickare för uppdrag i Jönköping. Vi arbetar med både större och mindre byggprojekt och söker dig som vill vara en del av ett professionellt team där kvalitet och yrkesstolthet står i fokus.
Du blir anställd hos oss och kommer att hyras ut till byggföretag. Det finns möjlighet till direktanställning hos kund på sikt. Vi samarbetar med väletablerade byggföretag som värdesätter både arbetsmiljö och individens vämående.
Start: v15Omfattning: HeltidAnställningsform: Din anställning börjar med 6 månaders visstidPubliceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Som snickare hos oss kommer du exempelvis att arbeta med:
• Nyproduktion av bostäder/lokaler
• Renovering och ombyggnation
• Montering av stommar, reglar och innerväggar
• Fönster- och dörrmontage
• Takarbete
Vi söker dig som
• Har yrkesbevis eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har minst 6 års erfarenhet som snickare
• Kan läsa och tolka ritningar
• Är självgående och ansvarstagande
• Har B-körkort
• Talar svenska
Meriterande
• Utbildningar såsom Liftkort, Fallskydd, Säkra lyft
Om Bygglove Bemanning AB
ByggLove Bemanning AB är ett bemanningsföretag med fokus på byggbranschen. Vi matchar skickliga yrkesarbetare med kvalitetsmedvetna byggföretag i hela Sverige. Vårt mål är långsiktiga relationer både med våra kunder och våra medarbetare.Så ansöker du
Urval sker löpande - vänta därför inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: wille.ulrikson@bygglove.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ByggLove Bemanning AB
(org.nr 559387-5015)
Korsgatan 2E (visa karta
)
602 33 NORRKÖPING Arbetsplats
Bygglove Bemanning AB Kontakt
Karl Wilhelm Urlikson wille.ulrikson@bygglove.se +46706007523 Jobbnummer
9752149